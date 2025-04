L'ASSE va se sauver, le faiseur de miracle y croit

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est toujours relégable à cinq journées de la fin de la saison de Ligue 1. Mais tout espoir n'est pas perdu pour les Verts.

En arrachant un point contre Brest, une formation qui vise l'Europe, l'ASSE a envoyé un signal positif, même si les résultats des autres matchs ont probablement marqué la fin des espoirs stéphanois de se maintenir directement en Ligue 1. Seul Le Havre reste à la portée de Saint-Etienne, le club normand comptant 3 points d'avance sur les Verts, et une différence de buts pas si éloignée de celle, désastreuse, de Saint-Etienne (-36). Avant de recevoir l'Olympique Lyonnais, dans un derby bouillant dimanche à Geoffroy-Guichard, tout n'est pas perdu pour les Verts et c'est ce qu'Olivier Dall'Oglio a tenu à faire savoir à ses anciens joueurs. L'homme qui avait permis à l'AS Saint-Etienne de remonter en Ligue 1 l'an passé, avant de se faire virer cet hiver, estime que les Verts doivent y croire en commençant par battre son voisin et rival.

L'ASSE joue son avenir contre l'OL

🗓️ Nouvelle semaine de compétition pour les Verts, et celle-ci est bien particulière ! #ASSEOL, ce dimanche (20h45) ! 🔜🏠



Le programme complet ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 14, 2025

Désormais consultant de DAZN, après avoir été limogé par les dirigeants stéphanois, Olivier Dall'Oglio a vu des motifs d'espoir dans le nul arraché contre Brest, après avoir été mené trois fois au score. « Il y a des ressources dans ce club. Il a déjà son public, qui est énorme. Et puis il y a de l’espoir, sincèrement. Bien sûr qu’il y a de l’espoir. Le prochain match, c’est un derby, il est primordial. Pour moi, il y avait deux matchs clés : celui contre Brest, qu’il ne fallait surtout pas perdre, et ce derby à venir. Derrière, la fin de saison peut être très chaude. Ce que je retiens, c’est que cette équipe a du mental. Revenir à trois reprises, contre Brest qui joue l’Europe et ne voulait pas lâcher ce match, ce n’est pas rien. Ce n’était pas un adversaire facile », a fait remarquer l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, raisonnablement confiant, même s'il faudra battre une équipe lyonnaise qui est remontée comme jamais. Cette fois, le derby aura un vrai enjeu sportif en plus de son enjeu symbolique, les amateurs de foot vont se régaler.