L’ASSE va rester en Ligue 1 avec cette solution miracle

Par Mehdi Lunay

Toujours 17e à trois matchs de la fin, l'AS Saint-Etienne est dans une situation précaire. Pour beaucoup d'observateurs, les Verts devront gagner deux matchs pour se sauver. Les Stéphanois sont beaucoup moins ambitieux.

Qui accompagnera Montpellier en Ligue 2 au soir du 17 mai prochain ? Plusieurs clubs sont en danger mais l'AS Saint-Etienne est évidemment une sérieuse candidate à la descente. Battus à Strasbourg samedi dernier, les Verts pointent à la 17e place avec une unité de retard sur Le Havre et trois sur Angers. Rien n'est perdu mais l'ASSE devra rattraper son retard dès ce samedi avec la réception de Monaco, acteur majeur de la lutte pour la Ligue des champions. Pas un cadeau pour une équipe qui a encaissé 71 buts depuis le début du championnat. Il faudra ensuite négocier un déplacement à Reims et la réception de Toulouse. Deux équipes encore engagées dans la course pour le maintien.

Objectif pour Saint-Etienne... 2 points

Aucune rencontre facile alors que Saint-Etienne a besoin de gagner pour arracher un barrage voire le maintien direct à la 15e place. C'est d'autant plus le cas que les Verts ont une très mauvaise différence de buts (-37 contre -31 pour le HAC et -21 pour le SCO). De quoi pousser les Stéphanois à voir grand ? Pas vraiment. Interrogé par Le Progrès, le défenseur Maxime Bernauer a révélé que son club visait un total de deux points seulement sur les 3 derniers matchs.

Ce serait suffisant pour aller en barrages puisqu'on mise sur un zéro pointé du côté du Havre. Le HAC possède un calendrier plus compliqué que Saint-Etienne (Auxerre, Marseille et Strasbourg). Info ou intox de la part de l'ASSE ? Saint-Etienne peut viser plus haut au vu de l'effondrement d'Angers (15e, 30 points) ces dernières semaines. En plus, Angers doit jouer Nantes, Strasbourg et Lyon. A moins que les Verts ne misent sur la faillite économique d'un club de Ligue 1 pour se maintenir malgré une 16e place.