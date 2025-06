L'ASSE va recruter un crack suédois

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Alors que l’AS Saint-Etienne prépare sa transition vers la Ligue 2, les Verts semblent avoir trouvé un nouveau renfort. Le club du Forez piste Besfort Zeneli, milieu de terrain suédois de 22 ans.

L’AS Saint-Etienne continue son activité sur le mercato estival. Les Verts veulent se renforcer tout en gardant leur ligne de conduite afin de remonter rapidement en Ligue 1. Le groupe Kilmer a ciblé un nouveau profil au milieu de terrain. L’objectif est de pallier au départ de Pierre Ekwah. Le jeune français avait été prêté cette saison par Sunderland mais ne sera pas conservé dans le Forez. Son option d’achat était fixée à sept millions d’euros. Saint-Etienne se tourne plutôt vers Besfort Zeneli. L’international suédois (deux sélections) est pisté par plusieurs clubs européens. Selon le média suédois Borås Tidning, des recruteurs du récent relégué étaient présents lors du dernier match contre Hammarby.

Besfort Zeneli, flou sur son avenir en Suède

🔎 L'ASSE cible Besfort Zeneli !



Le jeune milieu relayeur (22 ans) d'Elfsborg (Suède) aurait été scouté dans la semaine par un représentant de l'ASSE.



Southampton et Le City Group se seraient aussi déplacés pour observer le joueur.



(Borås Tidning via @Site_Evect) pic.twitter.com/B1Qq1yi7pp — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) June 1, 2025

Le joueur de Elfsborg est évalué à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Besfort Zeneli est par ailleurs pisté par Southampton. Interrogé sur le sujet par le média Fotbollskanalen, le milieu de terrain n’a pas donné beaucoup d’informations sur la suite : « Bien sûr, comme tous les jeunes joueurs, vous voulez franchir le pas à un moment ou à un autre. Mais que ce soit maintenant, cet hiver ou l'année prochaine, je ne peux pas vraiment me projeter dans l'avenir. Pour l'instant, je vais me détendre, intégrer l'équipe nationale, me reposer un peu et voir ce qui va se passer, explique-t-il dans des propos retranscrits par Peuple Vert. Reste à savoir si les Verts passent le cap et déposent une offre pour le joueur.