L'ASSE va recruter du lourd, terreur sur la Ligue 2

Par Corentin Facy

Plusieurs dossiers sensibles sont encore à trancher à l’ASSE lors de ce mercato estival. Mais même en cas de départ de Stassin, Ekwah ou Davitashvili, les Verts auront une équipe très compétitive.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont qu’une seule question à la bouche. Le club stéphanois va-t-il parvenir à conserver Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les deux éléments offensifs les plus décisifs de la saison dernière en Ligue 1 ? Avec la relégation en Ligue 2, la question se pose forcément. La volonté de l’ASSE a clairement été affichée, à savoir conserver l’international géorgien et le buteur belge. Mais les deux joueurs ne l’entendent pas vraiment de cette oreille. Ils sont courtisés et le savent, et ne veulent donc pas jouer en seconde division à un an de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.

Ces deux dossiers risquent de se décanter en fin de mercato, l’ASSE n’ayant pas du tout l’intention de revoir à la baisse ses prétentions initiales pour les transferts de Stassin et de Davitashvili. Un risque existe en revanche, celui de ne pas pouvoir remplacer les deux attaquants stéphanois par des joueurs de qualité équivalente. La direction de l’AS Saint-Etienne a toutefois anticipé la question et selon le site Peuple Vert, du lourd débarquera dans le Forez si les meilleurs joueurs de l’effectif venaient à partir.

L'ASSE remplacera Stassin et Davitashvili

« La cellule de recrutement devra agir vite et bien, sans attendre la dernière semaine d’août. Tout départ devra être immédiatement compensé. Davitashvili, Stassin ou Ekwah partis ? Il faudra les remplacer avec des joueurs déjà prêts. Un meneur de jeu est aussi activement recherché, tout comme des latéraux, priorité du board depuis plusieurs semaines » écrit le média pro-ASSE, laissant sous-entendre que des joueurs déjà prêts et d’un bon niveau seront des cibles de Saint-Etienne si les départs de Stassin, Ekwah ou encore Davitashvili venaient à se concrétiser. Chez les supporters stéphanois, on préfèrerait toutefois conserver des joueurs qui ont fait leurs preuves en Ligue 1 et qui pourraient être dominateurs en Ligue 2 afin de viser une remontée rapide. Mais le mercato est encore long et il est difficile de prévoir comment ces trois dossiers vont évoluer.