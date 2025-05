L'ASSE va éviter la Ligue 2, il dévoile les deux raisons

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Après son derby victorieux, l'AS Saint-Etienne est retombée dans ses travers avec une défaite 3-1 à Strasbourg. 17es à trois matchs de la fin, les Verts restent grandement menacés par la relégation. Pourtant, Patrick Guillou est très optimiste pour son ancien club.

Battre un candidat à l'Europe comme l'OL dans le derby, il n'y avait pas mieux pour lancer une belle dynamique à l'AS Saint-Etienne. Pourtant, les Verts n'ont pas montré leurs progrès à Strasbourg le samedi suivant. Ils ont été battus 3-1, faisant preuve d'une incroyable inefficacité dans le domaine offensif et d'une grande fragilité défensive. Un mauvais résultat pour l'ASSE alors que le concurrent direct pour la place de barragiste Le Havre accrochait Monaco. 17e avec trois matchs encore à jouer en Ligue 1, Saint-Etienne est fortement menacé par la relégation. L'écart avec le HAC, Angers et les autres clubs pourrait encore se creuser le week-end prochain alors que Monaco viendra dans le Chaudron.

Guillou insiste sur Horneland et sur le calendrier

Les supporters stéphanois et de nombreux observateurs sont inquiets, Patrick Guillou beaucoup moins. Ancien joueur de l'ASSE, le consultant de beIN Sports apprécie la philosophie de jeu prônée par Eirik Horneland. Cet aspect combiné à un calendrier qu'il juge favorable (Monaco, Reims, Toulouse) lui fait dire que les Verts se sauveront. Il les voit même réaliser cet exploit sans passer par les barrages.

Patrick Guillou sur la fin de saison de l'ASSE : "Vu le calendrier, je pense qu'on va se maintenir, et peut-être même sans les barrages."

👇 #ASSE https://t.co/NtoRLNinKw — Peuple Vert (@PeupleVertFr) April 30, 2025

« Dans ma chronique dans le Progrès, j’ai appuyé sur le fait que le mérite du coach, c'est d'essayer de se sauver par le jeu qui est très ambitieux et très moderne. Vu le calendrier, je pense qu'on va se maintenir, et avec la possibilité même de se maintenir sans passer par les barrages. […] Je reste persuadé que ce qui a été mis en place, de jouer haut, d'aller presser, d'être présent dans le contre-effort, d'essayer de harceler constamment Strasbourg, de jouer dans sa moitié de terrain, c’est quelque chose de louable », a t-il lâché dans l'émission Sainté Night Club sur Youtube. Néanmoins, Patrick Guillou reconnaît que l'ASSE devra être plus solide défensivement. Avec 71 buts encaissés déjà, Saint-Etienne devra donner plus de gages de sûreté pour éviter la descente.