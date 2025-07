L’ASSE va casser la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne poursuit son mercato sur le marché estival. Après la signature du défenseur Chico Lamba pour six millions d’euros, les Verts affichent leur ambition pour ce nouvel exercice. Le club du Forez sera largement favori la saison prochaine.

C’est la troisième recrue la plus chère de l’histoire de l’AS Saint-Etienne. Avec l’arrivée du jeune défenseur Chico Lamba, l’ASSE continue de poser les bases d’un mercato ambitieux à la sauce Kilmer Sports Ventures. L’effectif d’Eirik Horneland se garnit de jour en jour. Le technicien norvégien dispose de tous les outils pour tenter de remonter en Ligue 1. Le club du Forez fera office de favori dans l’antichambre du football français pour cet exercice 2025/2026. Après une année difficile en Ligue 1 la saison passée, le board stéphanois semble avoir imprégné sa patte sur le club. Après avoir levé les options d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, Saint-Etienne s’est offert le milieu de terrain Mahmoud Jaber pour deux millions d’euros et le jeune Chico Lamba (six millions d'euros).

Saint-Etienne se construit un rouleau compresseur

Dans le Winamax FC, le journaliste Walid Acherchour a réagi concernant l’arrivée du jeune défenseur d'Arouca et sur le mercato stéphanois. « Chico Lamba. Le mec signe pour 6 millions d’euros… en Ligue 2. Déjà, le blaze est incroyable. Et franchement, ce que fait l'ASSE, c’est exceptionnel. Ils sont en train de se construire une vraie équipe. Ils lèvent l’option d’achat de Bernauer, ils mettent 6 millions d'euros sur Chico Lomba. C’est fort. On dirait qu’ils se sont dits : 'On va revenir en Ligue 2, on va la casser en deux, la Ligue 2. Et puis on remontera. Ce mercato-là, ils auraient peut-être dû le faire en janvier, pour essayer de se sauver, » conclut-il. Les ambitions de l’ASSE sont relancées et le club du Forez sera suivi de près l’an prochain par les observateurs du ballon rond.