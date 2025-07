L'ASSE va bientôt officialiser un nouvel attaquant

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Désireuse de s'offrir un nouvel attaquant de pointe pour renforcer son projet remontée, l'AS Saint-Etienne a jeté son dévolu sur Joshua Duffus. Une semaine plus tard, alors que tout semblait acté, le buteur anglais n'a toujours pas été officialisé.

Après une saison complètement ratée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne veut se refaire une santé dans l'antichambre de l'élite et compte bien remonter dès la fin de la saison prochaine. Forcément, cela passe par une refonte majeure de l'effectif d'Eirik Horneland, lequel va pouvoir compter sur du sang neuf. Dans l'optique de renforcer un secteur offensif qui pourrait être chamboulé par les dossiers Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, la direction des Verts a pris la décision de recruter un nouvel attaquant de pointe en la personne de Joshua Duffus. Une semaine après avoir sorti l'information, Peuple-Vert livre des hypothèses pour expliquer pourquoi l'attaquant de Brighton U21 n'a toujours pas été officialisé dans le Forez alors qu'il a bien été intégré au groupe professionnel.

Joshua Duffus, un problème administratif ?

L'ASSE va recruter fort pour éclater la Ligue 2 https://t.co/SYGADlACjd — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2025

Aperçu à Aix-les-Bains lors de la défaite de l'AS Saint-Etienne face au Servette FC le 18 juillet dernier, Joshua Duffus n'a toujours pas été officialisé par la direction des Verts. Pourquoi ? Une théorie trouvée sur les réseaux sociaux explique qu'il pourrait s'agir d'un blocage administratif lié à sa nationalité. « L'article 553 de la charte de la LFP prévoit justement qu'un club de Ligue 2 ne peut avoir plus de deux joueurs non ressortissant de l'UE, de l’EEE ou d’un pays disposant d’un accord d’association ou de coopération avec l’UE », précise Peuple-Vert.

Toutefois, le média spécialisé dans l'actualité de l'ASSE ajoute qu'aucune « découverte règlementaire n'est à signaler du côté des dirigeants stéphanois ». Toujours selon la même source, la direction des Verts avait bien prévu ce contre-temps administratif et n'est pas du tout inquiète quant au bon déroulé des événements. Pas de panique, Joshua Duffus va bel et bien être officialisé dans les prochains jours.