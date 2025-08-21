L'ASSE trop gourmande, un transfert capote

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est attaquée pour plusieurs joueurs au mercato. Parmi eux, il y a Dylan Batubinsika. Le défenseur a plusieurs prétendants en Europe mais les Verts les ont tous refroidis sur le plan financier.

Si un club français ne souffre pas de sa relégation et encore moins du problème des droits TV, c'est bien l'AS Saint-Etienne. Racheté par Kilmer Sports en 2024, le club stéphanois a les reins solides pour aborder la saison dans la peau d'un favori à la montée en Ligue 1. Cependant, il est impensable que les Verts ne vendent aucun joueur d'ici la fin du mercato. Ardemment convoités au mercato estival, plusieurs cadres de la saison dernière refusent d'évoluer en Ligue 2. Le plus connu s'appelle Lucas Stassin mais il y a aussi Dylan Batubinsika. L'International congolais se voit proposer deux projets intéressants cet été.

Batubinsika trop cher, l'ASSE sans pitié

Le Progrès évoque notamment un fort intérêt d'Anderlecht. Le club belge est actuellement concurrencé par les Grecs du Panathinaikos sur le dossier. Deux formations engagées dans les compétitions européennes mais aucune d'entre elles n'arrive à conclure le transfert de Batubinsika. Le quotidien rhônalpin affirme que Saint-Etienne est fautif, demandant une somme trop élevée pour le joueur de 29 ans.

🇫🇷 [𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐] Batubinsika en Belgique ? 🇧🇪⏳



À Saint-Etienne depuis l’été 2023, Dylan Batubinsika serait sur le départ. Aux dernières nouvelles, Anderlecht serait intéressé par le défenseur international congolais, rapporte le tabloïde Le Progrès.



Cependant, plusieurs… pic.twitter.com/sjhFooDdF6 — Leopard Leader Foot (@leopard243) August 20, 2025

Une stratégie étonnante et perdante pour les Verts. En effet, le contrat de Dylan Batubinsika expire en fin de saison. Il serait logique que la direction stéphanoise baisse son prix pour récupérer un peu d'argent. En plus, le Congolais ne voudra pas être coopératif à l'avenir s'il s'estime bloqué par l'ASSE. Le leader de Ligue 2 a moins de 10 jours devant lui pour résoudre cette équation à plusieurs millions d'euros.