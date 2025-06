L'ASSE tente un coup de génie avec cet attaquant

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Avec la relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne se prépare à un très gros ménage au sein de son effectif. Proche d'un départ, Zuriko Davitashvili pourrait être remplacé par un autre Géorgien qui rayonne en ce moment.

C'est au terme d'une saison complètement ratée sur tous les plans que l'AS Saint-Etienne a été reléguée en Ligue 2. Deuxième pire défense du championnat de France et quatrième pire attaque, le club forézien a manqué son retour dans l'élite et repart faire un tour dans son antichambre. Une situation qui n'était pas forcément prévue par les nouveaux propriétaires, arrivés lors de l'été 2024. Pour autant, celle-ci ne les inquiète pas forcément. Dans une volonté de remonter rapidement, les hommes d'Ivan Gazidis ont pour projet de refondre leur effectif afin qu'il soit en adéquation avec les objectifs. Si la priorité est de conserver les meilleurs joueurs autant que possible, il sera bien délicat de convaincre Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili de rester. En cas de départ du Géorgien, un de ses compatriotes pourrait d'ailleurs débarquer à sa place.

Un Géorgien peut en cacher un autre

ASSE : Saint-Etienne tente un coup génial en Angleterre https://t.co/elp9V7yB55 — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

Comme l'indique le compte X Georgian Footy, l'AS Saint-Etienne suit de près l'évolution de la situation de Giorgi Abuashvili. L'international Espoirs géorgien a tapé dans l'œil des Verts grâce à son profil d'attaquant polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en tant que milieu offensif que sur une aile, et auteur de 8 buts en 18 matchs cette saison. Sa prestation contre les Bleuets lors de l'Euro U21 n'est d'ailleurs pas passée inaperçue puisqu'il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Estimé à 450 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt, Giorgi Abuashvili fait également l'objet de convoitises venues de clubs de Ligue 1. Une concurrence importante pour l'AS Saint-Etienne qui va devoir trouver des arguments convaincants pour le recruter. Le fait d'avoir donné sa chance à Zuriko Davitashvili, qui a lui aussi été formé au Dinamo Tbilissi, est déjà un premier pas.