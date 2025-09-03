L'ASSE tend son stylo pour une prolongation surprise

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne n'a rien cédé concernant ses deux stars offensives, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, mais les Verts doivent également penser aux autres joueurs. Et c'est dans ce cadre que l'ASSE va prolonger Gautier Larsonneur.

Le mercato d'été est terminé, et les Verts peuvent désormais avoir l'esprit entièrement tourné à la mission fixée par Kilmer Sports, à savoir faire remonter le club stéphanois en Ligue 1. Cependant, l'ASSE doit tout de même se pencher sur la situation contractuelle de chacun de ses joueurs, notamment ceux que le club a l'intention de ne pas voir partir libre en fin de saison. C'est le cas de Gautier Larsonneur, le gardien de but de 28 ans, qui est entré dans la dernière année de son contrat avec l'AS Saint-Etienne.

Même s'il a parfois été contesté la saison passée, au point que certains supporters réclamaient son départ, le portier fermé à Brest a fait le boulot avec une défense qui n'était pas au niveau. En tout cas, l'ASSE n'a aucun doute sur ses qualités au point de le prolonger, et cela de manière très rapide afin que les choses soient claires.

Larsonneur va prolonger jusqu'en 2028

Lors d'un Space sur X, Mohamed Toubache-Ter a révélé que les dirigeants stéphanois et Gautier Larsonneur s'étaient entendus pour une prolongation de contrat de deux ans. Autrement dit, le gardien de but stéphanois sera lié contractuellement avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2028. De quoi permettre à Larsonneur d'aborder cette saison sereinement, au moment où les Verts sont déjà en tête du classement de Ligue 2. Deux ans et demi après avoir rejoint l'ASSE en provenance du Stade Brestois, le portier stéphanois s'installe dans la durée chez les Verts avec qui il veut retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Mais c'est une autre histoire...