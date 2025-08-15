L’ASSE stoppe son mercato, attention danger

Dans : ASSE.

Après un premier match nul à Laval (3-3) en ouverture de la Ligue 2, Saint-Etienne retrouve Geoffroy Guichard ce samedi soir face à Rodez. Eirik Horneland pourra compter sur un effectif plus fourni que la semaine passée. Le mercato stéphanois touche par ailleurs presque à sa fin.

Favori de ce championnat de Ligue 2 version 2025/2026, l’AS Saint-Etienne n’a-t-elle pas trop de joueurs dans son effectif ? Après un mercato hyperactif, les Verts n’ont plus d’excuses pour retrouver l’élite du football français. En conférence de presse, Eirik Horneland a partagé son sentiment sur son groupe avant la deuxième journée de championnat face à Rodez. « Je suis très heureux avec ce groupe de qualité, maintenant, il va y avoir des choix difficiles à faire, » explique-t-il. Le club du Forez a désormais un effectif très fourni pour la Ligue 2 avec en plus de cela le retour de Lucas Stassin mais également de Zuriko Davitashvili.

Ne pas faire imploser le groupe

Le Progrès dévoile ce vendredi que la direction stéphanoise a fait comprendre à son entraîneur que l’effectif est dorénavant prêt. Après plus de 25 millions d’euros dépensés, Kilmer a cassé sa tirelire cet été. L’ASSE ne veut pas d’un effectif trop important non plus. Avec seulement la Ligue 2 et la Coupe de France à jouer cette saison, tous les joueurs doivent pouvoir bénéficier de temps de jeu. Le quotidien régional précise que le technicien norvégien devra être attentif dans la construction de son groupe le week-end afin de ne pas faire imploser l’effectif. « Il faudra être intelligent lorsque l’on fera le groupe chaque semaine. Il le faudra si les Verts ne veulent pas que leur grosse cylindrée n’implose au cœur d’un vol qui doit les ramener en Ligue 1 », explique le Progrès. Première réponse, ce samedi face à Rodez pour tenter d’obtenir la première victoire de la saison.