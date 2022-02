L’ASSE se moque des anti-Pascal Dupraz

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

De manière régulière, Pascal Dupraz est la cible de critiques de la part de certains observateurs du championnat de France.

Parfois moqué pour son manque d’ambition dans le jeu ou ses faibles connaissances tactiques, Pascal Dupraz réalise néanmoins un travail correct depuis sa nomination à Saint-Etienne. Dans le rouge au moment de la signature de l’ex-entraîneur du SM Caen, les Verts sont maintenant 16es de Ligue 1. Une satisfaction pour les supporters mais aussi pour les joueurs, lesquels expriment logiquement leur soutien à Pascal Dupraz lorsqu’un micro leur est tendu. C’est par exemple le cas de Paul Bernadoni, lequel a bien fait comprendre qu’il se moquait pas mal de l’avis des haters de Pascal Dupraz dans des propos relayés par le site En Vert et contre Tous.

Dupraz défendu par ses joueurs

« Ce que Dupraz nous apporte ? La cohésion ! Je ne peux pas parler avant, parce que je n'étais pas là. Ce que je vois, c'est un groupe hyper soudé. Il apporte beaucoup de gaieté, de bonne humeur, de rigueur aussi. Comme il le dit aussi, il ne faut pas négliger ce qui a été fait avant. Les douze points on en aura besoin pour se maintenir. C'est quelqu'un qui est rassembleur et qui est dans cette quête de maintien. Nous on suit, on est à fond ! Ça me fait toujours rire les gens qui disent tacticien, pas tacticien. Ça veut dire quoi tacticien ? On n'a pas forcément la même façon de penser tactique. L'essentiel, c'est que cela nous convienne à nous, à nous les joueurs, qu'il n'y ait pas de frustration et que l'on prenne du plaisir » a lancé le gardien prêté par le SCO d’Angers, qui se moque pas mal des avis des haters et qui défend corps et âme un entraîneur qui lui fait confiance et qui a sorti l’ASSE de la zone de relégation.