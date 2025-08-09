L'ASSE se fâche et bloque ses deux stars

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne a bien l'intention de remonter en Ligue 1 dans quelques mois. Les Stéphanois ne veulent donc pas trop s'affaiblir sur ce marché des transferts estival.

L'AS Saint-Etienne est de retour en Ligue 2 après une seule saison passée en Ligue 1. Les supporters et observateurs du club du Forez étaient pourtant séduits par le nouveau projet stéphanois. Ce dernier n'est pas du tout mort, loin de là même. Malgré la descente, l'objectif est de rester compétitif pour remonter le plus rapidement possible dans l'élite du football français. Cela passera d'ailleurs par un bon mercato estival. A l'AS Saint-Etienne, on lutte actuellement pour conserver ses meilleurs éléments, dont Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Stassin et Davitashvili, Saint-Etienne a pris sa décision

Selon les informations de L'Equipe, la direction des Verts se veut en effet inflexible sur les deux joueurs : ils ne partiront pas cet été à moins d'une offre financière qui ne pourra pas se refuser. Les deux joueurs stéphanois ont la cote sur le marché des transferts et Saint-Etienne le sait bien. Pour le moment, seuls Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari ont un bon de sortie. L'AS Saint-Etienne compte envoyer un message fort à la concurrence en Ligue 2. Le mercato sera encore long et il faudra être solide sur les appuis pour refuser toutes les offres pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Mais l'idée est bien de démarrer la saison avec eux. Il en va de la solidité du projet de Larry Tanenbaum. Pour rappel, l'AS Saint-Etienne entamera sa saison de Ligue 2 dès ce samedi soir sur la pelouse de Laval. Un déplacement en Mayenne qui s'annonce périlleux pour des Stéphanois en convalescence et qui devront s'appuyer sur leurs meilleurs éléments pour faire la différence.