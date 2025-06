L'ASSE sauvée du désastre face à la DNCG

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

De nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 tremblent avant leur grand oral devant la DNCG cet été. Ce n’est pas le cas de l’ASSE, qui aborde son rendez-vous avec le gendarme financier du football français avec sérénité.

Comme chaque été, le passage devant la DNCG sera l’un des moments forts de l’été pour les clubs professionnels. Mais cette année plus que jamais, la grande audition face au gendarme financier du football français est redoutée par de nombreux dirigeants de clubs en raison de la crise des droits TV et des nouvelles règles imposées par Jean-Marc Mickeler, patron de l’instance. Des clubs tels que Lyon, Le Havre, Nantes ou encore Reims ne sont pas sereins avant leur rendez-vous estival face à la DNCG, une fébrilité que l’AS Saint-Etienne ne partage pas. En effet, malgré la relégation en Ligue 2, le club forézien peut s’appuyer sur un nouvel actionnaire aux reins très solides.

Après avoir remis au pot en début de saison dernière, Kilmer Sport va de nouveau boucher les trous, dans l’attentes de ventes de plusieurs joueurs à forte valeur marchande dont Lucas Stassin. Les Verts n’ont donc rien à craindre de leur examen devant la DNCG selon Romain, rédacteur de Peuple Vert. « On n’est pas inquiet, tout simplement parce qu’ils ont déjà remis au pot l’an dernier, et qu’ils devraient le refaire cette année. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu’ils sont là pour perdre de l’argent ou faire de la philanthropie : on n’est pas sur du mécénat » explique d'abord le spécialiste de l'ASSE avant de poursuivre.

L'ASSE n'a rien à craindre devant la DNCG

« Il faut bien se rappeler – et je le répète – qu’à l’image de la majorité des clubs français non européens, Sainté, pour atteindre l’équilibre chaque année, devait combler un déficit structurel. Ce trou, il était rempli par la vente des meilleurs joueurs. Et ça, c’est pareil dans quasiment tous les clubs en France. Là, l’objectif, c’est de retrouver un équilibre, quitte à remettre un peu au pot au début, mais pour, à terme, ne plus être obligé de vendre systématiquement tes meilleurs éléments. Pour pouvoir aussi construire sportivement » estime notre confrère, absolument certain que Saint-Etienne ne risque aucune désillusion cet été face à la DNCG. Une bonne nouvelle pour les Verts, qui espèrent pouvoir bâtir un ambitieux projet en 2025-2026 avec un objectif assumé, celui de remonter directement en Ligue 1 dans douze mois.