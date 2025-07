L'ASSE s'offre une future star mondiale

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En dépensant 8 millions d'euros pour recruter Chico Lamba, l'AS Saint-Etienne a frappé un grand coup. Le défenseur portugais pourrait bien vite devenir un joueur qui compte, et permettre aux Verts de réaliser une énorme plus-value sportive et financière.

Les prix grimpent rarement très haut en Ligue 2, et encore plus depuis que le foot français traverse une crise. Il faut même remonter à 2012, et au transfert pour 11ME de Lucas Ocampos de River Plate à l'AS Monaco, alors en Ligue 2, pour trouver trace d'une opération aussi onéreuse que celle validée par l'ASSE lundi pour faire signer Chico Lamba. Agé de 22 ans, le nouveau défenseur central stéphanois donne des étoiles dans les yeux du côté du Portugal, où l'on est sidéré que le joueur ait choisi un club de Ligue 2 pour continuer sa carrière. « Sans manquer de respect à Saint-Étienne, je pense que Chico Lamba peut évoluer dans une grosse équipe, en Ligue 1 ou ailleurs, dans le futur. Il en a le potentiel », avoue, dans Le Progrès, Eduardo Pedrosa Marques, journaliste du très puissant quotidien sportif portugais A Bola.

Le Portugal compte sur Chico Lamba

Ayant joué dans toutes les sélections portugaises chez les jeunes, à l'image des pépites qui brillent désormais avec le Paris Saint-Germain, le destin de Chico Lamba est tout tracé, il deviendra le patron de la défense de l'équipe du Portugal, une des meilleures formations au monde. « Au Portugal, Chico Lamba représente vraiment une belle option pour la charnière centrale de la sélection nationale. Il sera tôt ou tard avec les A, c’est sûr. Quand ? Ça dépendra déjà de sa saison à Saint-Étienne. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a un certain leadership qui se dégage. Je pense qu’il a le profil pour devenir capitaine d'ici à quelques saisons », ajoute notre confrère portugais,

De quoi permettre à l'AS Saint-Etienne de solidifier une défense qui avait été mise au supplice cette saison en Ligue 1 avec 77 buts encaissés, seul Montpellier ayant fait pire (79 buts). Chico Lamba va donc apporter un vrai plus aux Verts, lesquels ont signé le défenseur de 22 ans jusqu'en 2029. Cela lui laisse un peu de temps pour aider l'ASSE à revenir en Ligue 1 et probablement permettre au club stéphanois de faire une grosse opération financière à l'avenir si la carrière du joueur formé au Sporting Lisbonne doit l'emmener vers les sommets du football mondial.