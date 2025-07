L'ASSE s'offre un ancien de Chelsea

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Après avoir officié pendant six ans à Chelsea puis trois ans à Brighton, Foivos Papastaïkoudis, psychologue du sport, a fait son arrivée à l'AS Saint-Etienne. Il débarque sous la casquette de psychologue de la performance.

L'AS Saint-Etienne continue sa restructuration. La première saison de l'ère Gazidis a marqué les esprits dans le mauvais sens. Les Verts ont vécu une saison très compliquée en terminant deuxième pire défense de Ligue 1 et avant-dernier du championnat. Relégué directement en deuxième division, le club forézien n'a toutefois pas l'intention d'y rester. Sous l'égide d'Ivan Gazidis et de Kilmer Group, Sainté est en train de se restructurer profondément pour redevenir un club ambitieux de l'élite du football français. Cela passe indéniablement par une refonte de l'effectif, fatigué par la saison passée, mais aussi par des recrutements à des postes plus discrets.

L'ASSE renforce son secteur psychologique

Il ne fait plus aucun doute que les dirigeants de Saint-Etienne veulent mettre de leur côté tous les moyens pour professionnaliser le club à tous les étages. Selon les informations de Peuple-Vert, le club stéphanois a renforcé son encadrement mental avec l'arrivée du docteur Foivos Papastaïkoudis. Ancien psychologue de l'académie de Chelsea entre 2016 et 2022, il a ensuite officié en tant que psychologue de la performance à Brighton, là aussi pour les joueurs âgés entre 9 et 21 ans, jusqu'à cet été. Son joli CV a donné des idées à la direction des Verts qui lui a proposé un poste de psychologue de la performance pour l'équipe première.

À en croire son profil Linkedin, sur lequel il est bien indiqué qu'il travaille à l'ASSE, Foivos Papastaïkoudis est également psychologue consultant depuis le mois de mai 2020. C'est en cette qualité qu'il a conseillé des « champions européens et nationaux, de jeunes athlètes en développement, ainsi que des athlètes et des équipes professionnelles ». Un recrutement de taille pour Saint-Etienne.