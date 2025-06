L’ASSE s’attaque à un monstre défensif à 5ME

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE s’active pour finaliser au plus vite ses dossiers chauds du mercato et ainsi offrir à Eirik Horneland son effectif définitif le plus vite possible. Parmi les chantiers de l’été, le secteur défensif est tout en haut de la liste.

Malgré la relégation en Ligue 2, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne restent ambitieux. L’objectif assumé est de vite remonter en Ligue 1, si possible dès la saison prochaine. Pour cela, les Verts doivent bâtir un effectif en adéquation avec leurs objectifs durant ce mercato estival. L’incertitude plane autour de l’avenir de joueurs clés tels que Zuriko Davitashvili ou encore Lucas Stassin. En défense aussi, il y a de gros doutes puisque Dylan Batubinsika, Yvann Maçon et Mickaël Nadé ne sont par exemple pas certains de rester.

L’ASSE se prépare d’ailleurs à des départs dans ce secteur de jeu. La preuve, le site Peuple Vert nous apprend que le club stéphanois a fait du défenseur central Serge-Philippe Raux-Yao l’une de ses pistes principales cet été. Le profil du joueur de 26 ans a de quoi séduire. Titulaire indiscutable au Rapid Vienne en Autriche, il dégage une force impressionnante en plus d’être expérimenté. Mais le convaincre ne sera pas si simple puisque Raux-Yao, qui joue au Rapid Vienne depuis seulement un an après son arrivée en provenance de Rodez, n’a sans doute pas dans ses plans de revenir en Ligue 2.

L'ASSE en pince pour Serge-Philippe Raux-Yao

Cela pourrait être perçu par le défenseur d’1m96 comme un retour en arrière dans sa carrière, et c’est là que Saint-Etienne devra être très persuasif pour lui vendre son projet. Le média spécialisé ajoute que le club autrichien ne négociera pas un départ de son défenseur central pour moins de 5 millions d’euros. Un premier obstacle qui ne sera pas le seul puisque la concurrence risque aussi de faire mal aux Verts, plusieurs écuries de Bundesliga étant très chauds pour le faire venir. Sur le papier, la piste du défenseur français Serge-Philippe Raux-Yao a en tout cas tout pour plaire. La concrétiser serait un bel exploit de la part des dirigeants de l’ASSE, qui viendrait ainsi renforcer son ambition en frappant un joli coup sur le marché des transferts.