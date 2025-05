L’ASSE revient à la charge pour un vrai cador

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va réactiver une piste étudiée cet hiver. Les Stéphanois s’intéressent de nouveau au milieu israélien Mahmoud Jaber retenu en janvier dernier, et qui souhaite quitter le Maccabi Haïfa cet été.

Conséquence de l’échec dans la course au maintien, l’AS Saint-Etienne aura du mal à conserver ses meilleurs éléments. Dans le secteur offensif surtout, il sera très difficile de retenir des joueurs comme Zuriko Davitashvili et surtout Lucas Stassin, très convoité sur le marché des transferts. L’attaque risque de devenir un chantier pour la direction stéphanoise qui devra également s’occuper de l’entrejeu. Confrontés aux départs de Pierre Ekwah, de retour à Sunderland suite à son prêt, et de Louis Mouton en fin de contrat, les Verts ne sont pas non plus certains de garder Benjamin Bouchari qui va entrer dans la dernière année de son bail.

Nouvelle tentative pour Jaber

C’est pourquoi l’AS Saint-Etienne travaille sur le recrutement d’un milieu de terrain. Selon le média israélien Sport1, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard s’intéresse toujours à Mahmoud Jaber (25 ans). Le club stéphanois avait déjà tenté de s’offrir le joueur du Maccabi Haïfa en janvier dernier. Mais comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’offre concrète du promu n’avait pas convaincu la formation israélienne. L’AS Saint-Etienne va quand même revenir à la charge et serait prête à offrir 1,4 million d’euros pour le milieu sous contrat jusqu’en 2027.

🚨🟢 Excl: St Etienne submit official bid to sign Mahmoud Jaber from Maccabi Haifa, deal on.



25 year old midfielder, high on the club’s list. pic.twitter.com/OxIrGcGe0K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025

A noter que l’AS Saint-Etienne, malgré la présence de concurrents russes et américains, serait en bonne position sur ce dossier. Les Verts ont de quoi espérer d’autant que Mahmoud Jaber est annoncé déterminé à quitter le Maccabi Haïfa cet été. Encore faudrait-il que le Forez représente une destination suffisamment attirante à ses yeux. Le projet présenté à l'international israélien était forcément plus attirant il y a quelques mois, lorsque l’équipe était encore en Ligue 1.