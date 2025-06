L’ASSE repêchée en Ligue 1, l’OL a la réponse

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison, l’ASSE a toujours un oeil sur la situation financière de plusieurs clubs de Ligue 1. Avec dans un coin de la tête l’espoir d’un improbable maintien administratif.

Avant-dernier de Ligue 1 en 2024-2025, l’AS Saint-Etienne a logiquement été reléguée en Ligue 2. La nomination d’Eirik Horneland au mois de janvier a redonné un peu d’espoir au club forézien, mais le technicien norvégien n’est pas un magicien et il n’a pas réussi à maintenir une équipe trop limitée. Les nouveaux dirigeants de l’ASSE peuvent avoir de gros regrets car avec quelques investissements supplémentaires, ils auraient sans doute pu maintenir leur club sans trop de difficulté. A présent, il va falloir repartir de la Ligue 2 avec l’espoir de vite revenir en Ligue 1.

ASSE : Horneland rêve encore plus grand https://t.co/2E5q5zK5ol — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2025

A moins que certains clubs à la situation financière délicate n’offrent à Saint-Etienne une improbable remontée express. Dans le Forez, on y croit toujours comme le détaille le site Peuple Vert, qui explique que la situation de l’OL est source d’espoir chez les Verts. Le média affirme qu’en l’état, « la rétrogradation n’est pas à exclure pour l’OL » et que la réponse tombera le 24 juin prochain, date du passage des Gones devant la DNCG. En cas de relégation administrative de l’Olympique Lyonnais, c’est le Stade de Reims, battu lors du barrage L1/L2 qui sera repêché… à condition que le club champenois ait également les reins solides financièrement, ce dont on peut également douter selon le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE.

L'ASSE compte sur les déboires de l'OL et de Reims

« Pour survivre, Reims devra encore vendre... mais le marché s’annonce peu favorable » précise le site Peuple Vert. Autrement dit, si Reims et l’OL venaient à être épinglés par la DNCG cet été, c’est l’ASSE qui en tirera profit et qui pourrait se voir offrir par miracle une place en Ligue 1. Chez les Verts, on se veut toutefois prudents et « on se garde bien d’afficher le moindre triomphalisme » même si « dans une Ligue 1 fragilisée, ce scénario n’est plus si invraisemblable ». De quoi rêver d’un improbable miracle pour Saint-Etienne, où les supporters seront plus attentifs que jamais aux conclusions de la DNCG cet été.