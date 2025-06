L'ASSE remercie la DNCG

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

En quête de reconstruction l’AS Saint-Etienne prépare sa saison de Ligue 2 et veut remonter dans l’élite du football français le plus rapidement possible. Pour cela, le club du Forez est très actif sur le mercato. Tony Strata, joueur de l’AC Ajaccio est pisté par les Verts.

L’AS Saint-Etienne continue son mercato estival. Le club du Forez est très actif pour préparer l’exercice 2025/2026. Après une saison difficile en Ligue 1, les Verts ont été relégués dans l’antichambre du football français. Après les options d’achat levées d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, Saint-Etienne va piocher en Ligue 2 pour se renforcer défensivement. Ce secteur est le principal chantier d’Eirik Horneland. L’an passé, les Verts ont encaissé 77 buts en Ligue 1, c’est trop. Pour remodeler sa ligne de derrière, le board stéphanois pense à Tony Strata de l’AC Ajaccio.

Tony Strata directement titulaire à Saint-Etienne

La fin arrive hélas pour l’AC Ajaccio.



Salaires impayés, dettes colossales, on s’achemine au dépôt de bilan plus qu’à la N1



Pas faute de ne pas avoir alerté (et le club/Cavalli qui avaient répondu en disant m’attaquer en justice…) — Romain Molina (@Romain_Molina) June 26, 2025

Le club corse se trouve en grande difficulté financière. Relégué en National 1 par la DNCG cette semaine, l’AC Ajaccio compte faire appel. Mais, pour le club ayant terminé 12e de Ligue 2 lors de l’exercice précédent, il faut vendre. Le jeune Tony Strata pourrait donc partir. Selon Peuple Vert, l’ASSE suit le jeune roumain de 20 ans. L’arrière droit a disputé 28 matchs de Ligue 2 la saison dernière pour un but et trois passes décisives. En fin de contrat en 2027, le natif de Marseille est évalué à 400 000 euros sur Transfermarkt. Toujours selon Peuple Vert, le joueur pourrait gagner une place de titulaire dès son arrivée. Avec le départ probable d’Yvan Maçon, Tony Strata se retrouve en concurrence avec Dennis Appiah. Ce dernier pourrait également quitter le Forez cet été. L’international roumain U21 (six sélections) entre parfaitement dans la politique de recrutement des Verts. Reste à fixer le prix et l’avenir de l’AC Ajaccio.