L’ASSE reléguée, Horneland a pris son pied

Malgré la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, Eirik Horneland dresse un bilan positif de sa saison. L’entraîneur des Verts a hâte d’entamer le prochain exercice avec l’objectif de retrouver l’élite.

Pointé du doigt, Eirik Horneland n’a pas été épargné à l’AS Saint-Etienne. Le coach nommé en décembre dernier n’a pas atteint l’objectif du maintien en Ligue 1. Et pour de nombreux supporters et observateurs, sa philosophie de jeu trop ambitieuse par rapport à la qualité de son effectif y est pour beaucoup. Malgré les critiques, l’ancien entraîneur de Brann en Norvège a conservé ses idées et savouré sa belle expérience dans le Forez.

« Je suis très heureux que Brann (actuel troisième de son championnat) soit là où il en est maintenant, et d'avoir pour ma part de nouveaux problèmes, a confié le Norvégien au médial local Bergens Tidende. A Saint-Etienne, je vis une aventure fantastique, même si notre saison s'est terminée par une relégation en deuxième division. J'avais conscience avant de venir qu'il serait difficile de se maintenir. L'ambiance est dingue dans notre stade, complètement folle ! J'ai de longues journées de travail en France où je vis parfois en solitaire. Heureusement, ma femme est là et me fait des bons petits plats. »

Horneland confiant pour la suite

« Le niveau de la première division française est beaucoup plus élevé qu'en Norvège, a comparé l’entraîneur stéphanois. Les meilleures équipes de Ligue 1 en particulier ont un niveau extrêmement élevé. J'ai d'ailleurs vécu des moments forts en affrontant deux fois le Paris Saint-Germain (défaites 1-6 et 2-1), qui s'apprête à jouer la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. A Saint-Etienne, on vient de descendre en Ligue 2 mais nous allons remonter et construire une nouvelle équipe, comme on l'a fait avec Brann en 2022. » Manifestement, Eirik Horneland a reçu des garanties concernant le mercato.