L'ASSE refuse 7,5 ME pour son prodige de 16 ans

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Considéré en interne comme un très grand talent, le jeune Djylian N’Guessan (16 ans) suscite des convoitises. L’ASSE a reçu 7,5 millions d’euros pour son attaquant, une offre rejetée par les Verts.

Très actif depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne devrait encore connaître quelques mouvements d’ici au 1er septembre. Dans le sens des arrivées, peut-être, mais surtout dans le sens des départs. Plusieurs joueurs sont indésirables à l’instar de Bouchouari, Ben Old ou encore Batubinsika. D’autres joueurs attisent les convoitises. Stassin et Davitashvili bien sûr, mais pas uniquement. Selon les informations de L’Equipe, l’ASSE est attaquée pour son jeune talent Djylian N’Guessan. Utilisé à 8 reprises en Ligue 1 la saison dernière, la jeune pépite offensive de 16 ans n’a pas encore joué avec Eirik Horneland en Ligue 2 depuis le début de la saison en raison d’une concurrence importante à son poste.

L'ASSE tient à Djylian N’Guessan

Mercato : Saint-Étienne bloque Djylian N'Guessan malgré une offre de 7,5 M€ https://t.co/7j7qA2WmPH — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 25, 2025

De quoi susciter des intérêts puisque selon le quotidien national, Saint-Etienne a refusé une offre colossale à hauteur de 7,5 millions d’euros pour son joueur, qui aura 17 ans dans cinq jours. Sous contrat professionnel jusqu’en 2027, Djylian N’Guessan avait fait le choix de s’engager en faveur des Verts pour démarrer sa carrière pro. Un choix apprécié en interne, où l’on compte sur lui, raison pour laquelle les dernières offres ont été refusées. Par ailleurs, on ignore pour l’instant quels sont les clubs qui s’intéressent ainsi à N’Guessan. La question sera maintenant de savoir si l’AS Saint-Etienne continuera de résister si les enchères montent d’ici à la fin du mercato le 1er septembre. En attendant, le message envoyé par la direction est clair, avec la volonté assumée de conserver le joueur malgré des offres très attractives sur le plan financier.