L'ASSE rate un transfert en or

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral droit pour renforcer son secteur défensif, l’ASSE cible depuis plusieurs semaines Paul Joly. Mais les négociations ne sont pas si simples avec l’AJ Auxerre pour le défenseur de 25 ans.

Après avoir dépensé plus de 7 millions d’euros pour Chico Lamba et Maxime Bernauer, l’AS Saint-Etienne souhaite encore renforcer son secteur défensif durant le mercato. Les Verts ont identifié Paul Joly comme le candidat parfait au poste de latéral droit. Le défenseur de l’AJ Auxerre connaît la Ligue 1 et la Ligue 2, il est encore jeune (25 ans) et le club bourguignon ne le retiendra pas. Surtout, le natif d’Orléans est d’accord pour signer à Saint-Etienne afin de récupérer un statut de titulaire qu’il n’a plus à l’AJA. Tous les feux semblaient au vert pour la signature de Paul Joly dans le Forez, sauf que les négociations s’avèrent plus complexes que prévu pour Saint-Etienne.

Visite médicale ratée, il revient à l’ASSE ! https://t.co/2tM5mt8C8F — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2025

Le Progrès révèle que pour l’instant, on est très loin d’un accord entre les deux clubs pour le transfert de Paul Joly. Le quotidien régional nous apprend que l’ASSE a proposé 1,5 million d’euros pour s’offrir le latéral droit de l’AJA tandis que le club bourguignon exige au moins le double. De plus, il n’y a pas non plus d’accord contractuel entre le joueur et les Verts, notamment sur le salaire.

On est donc encore très loin d’un deal imminent pour la venue de Paul Joly à Saint-Etienne, forcément de quoi frustrer Eirik Horneland et les supporters stéphanois, tous conscients qu’un joueur de ce profil, avec l’expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2, serait excellent pour renforcer l’effectif. Reste maintenant à voir si les dirigeants stéphanois, trop frileux sur ce dossier pour l’instant, feront l’effort financier nécessaire pour débloquer au plus vite la signature de Paul Joly.