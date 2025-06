L’ASSE prépare une armada pour la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Malgré la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne sera ambitieuse pendant l’été. La direction jusqu’ici passive a décidé de passer à l’action. Elle devrait effectuer un gros recrutement et se donner les moyens de conserver ses meilleurs joueurs.

A peine le temps de prendre ses marques et Kilmer Sports Ventures doit déjà gérer une descente en Ligue 2. Il faut dire que le propriétaire de l’AS Saint-Etienne, qui s’était installé l’été dernier, n’a pas fait le nécessaire pour éviter ce scénario. Les promus choisissent généralement de se renforcer avec des joueurs expérimentés ou au moins habitués à l’élite. Une stratégie opposée à celle du groupe canadien qui a misé sur la jeunesse. Et qui n’a même pas jugé nécessaire de réparer son erreur durant le mercato hivernal. De quoi agacer les supporters stéphanois.

Kilmer Sports va réagir

Mais que le public de Geoffroy-Guichard se rassure, l’actionnaire va enfin réagir cet été. L’AS Saint-Etienne compte bien bâtir un effectif compétitif pour la saison prochaine en Ligue 2. La preuve ce lundi lorsque les Verts ont confirmé qu’ils levaient l’option d’achat du prêt d’Irvin Cardona. Pour conserver l’attaquant prêté par Augsbourg, le club stéphanois a accepté de payer 2,5 millions d’euros, en attendant d’autres investissements. Le défenseur central Maxime Bernauer, prêté par le Dinamo Zagreb, devrait voir son option d’achat à 1,5 million d’euros levée.

ℹ️ L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat prévue dans le cadre du prêt d'Irvin Cardona par le @FCAugsburg (Allemagne).



L'attaquant est désormais lié au club jusqu'en 2028 ! 💚👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2025

Preuve que l’AS Saint-Etienne est prête à mettre la main à la poche pour garder ses meilleurs éléments. Rappelons que les dirigeants espèrent également retenir les attaquants Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin malgré les convoitises et leur probable envie de rester au plus haut niveau. Un recrutement ambitieux pourrait les inciter à rester pour la montée. Avec 77 buts encaissés cette saison en Ligue 1, il est clair que l’équipe entraînée par Eirik Horneland a besoin de renforts derrière et au milieu de terrain.