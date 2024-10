L’ASSE perd une recrue pour 4 à 6 mois

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Blessé à l’entraînement vendredi dernier, Ben Old va manquer une bonne partie de la saison. L’ailier de l’AS Saint-Etienne souffre d’une entorse à un genou, a communiqué le club stéphanois, qui précise que le ligament latéral interne et le ménisque de la recrue estivale sont touchés. L’international néo-zélandais a été opéré avec succès ce jeudi et manquera entre quatre et six mois de compétition.