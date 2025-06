L'ASSE paie pour garder un joueur indispensable

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne veut rapidement remonter dans l'élite. Pour cela, les dirigeants ont décidé de ne pas tout casser dans l'équipe qui a malheureusement échoué cette saison. Maxime Bernauer va donc rester chez les Verts.

Prêté par le Dinamo Zagreb à l'ASSE lors du dernier mercato d'hiver, Maxime Bernauer a donné pleinement satisfaction à Eirik Horneland. L'entraîneur stéphanois a en effet installé le joueur formé au Stade Rennais au coeur de sa défense, et ne l'a plus jamais mis de côté. Mais, la relégation des Verts pouvait laisser craindre le départ de Maxime Bernauer, ce dernier étant prêté avec option d'achat par le club croate. Mais, Benjamin Quarez l'annonce dans Le Parisien, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont décidé de conserver le défenseur de 26 ans dans leur effectif, et ils ont donc payé afin de lever l'option d'achat mis dans le contrat signé en début d'année avec le Dinamo Zagreb.

Maxime Bernauer reste à l'ASSE

Suite à cet accord avec Zagreb, Maxime Bernauer va signer un contrat jusqu'en 2028 avec Saint-Etienne, preuve de la confiance accordée par Kilmer Sports Ventures au défenseur français. Bernauer n'est pas le premier dans cette situation du côté de l'ASSE qui a également décidé de lever l'option d'achat d'Irvin Cardona, prêté par Augsburg lors du mercato d'hiver. A l'heure où de très nombreux clubs se serrent drastiquement la ceinture en Ligue 2, les Verts préfèrent compter sur des valeurs sûres afin d'essayer de revenir en Ligue 1 dans un an. À voir si ce pari sera gagnant pour un club qui historiquement mérite mieux que la Ligue 2.