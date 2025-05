L'ASSE paie 3ME pour vite remonter en Ligue 1

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Irvin Cardona pourrait rester dans le Forez afin d’aider les Verts à remonter, comme il l’avait fait la saison dernière en brillant dans le Chaudron.

La saison dernière, l’AS Saint-Etienne a pu compter sur un Irvin Cardona tout feu tout flamme pour remonter en Ligue 1. Prêté par Augsbourg, l’ex-attaquant du Stade Brestois avait nettement contribué aux succès des Verts en Ligue 2 et c’est donc sans trop de surprise qu’au mois de janvier, le club forézien a de nouveau fait appel à l’attaquant né à Nîmes. De retour à Saint-Etienne au mercato hivernal, Irvin Cardona a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives, mais cela n’a pas suffit pour maintenir l’ASSE en Ligue 1.

Une relégation en Ligue 2 qui ne change rien pour le joueur de 27 ans selon L’Equipe, qui explique que Cardona pourrait tout de même rester malgré la descente. En effet, le joueur se plaît à Saint-Etienne et son option d’achat non-automatique fixée à 3 millions d’euros est toujours valable, malgré la relégation. Irvin Cardona serait prêt à rester pour aider les Verts à remonter, comme la saison dernière, dans un championnat de Ligue 2 qu’il connaît bien et dans lequel il s’est déjà montré très performant.

Cardona est d'accord pour rester

Conscient de la nécessité de compter dans son effectif des joueurs qui connaissent ce championnat et qui peuvent y être toute suite performants pour vite remonter, Saint-Etienne pourrait donc lever l’option d’achat d’Irvin Cardona pour définitivement le recruter en provenance d’Augsbourg. La saison de Ligue 2 se déroulera en revanche sans Yunis Abdelhamid, qui a signé pour un an plus une seconde année en option l’été dernier et qui va quitter les Verts en ce mois de juin. Prêté par le Dinamo Zagreb cet hiver, Maxime Bernauer ne devrait pas non plus poursuivre l’aventure chez les Verts, pas plus que Pierre Ekwah, prêté par Sunderland et qui va repartir en Angleterre.