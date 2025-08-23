L'ASSE offre un joueur gratuitement

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne poursuit le dégraissage de son effectif. Après beaucoup d’arrivées au sein de sa formation, le club du Forez doit désormais vendre les derniers joueurs indésirables. C’est le cas de Yvann Maçon. Le latéral a des touches du côté de l’AEK Athènes.

Après une réception de Rodez réussie (4-0), l’AS Saint-Etienne poursuit son aventure en Ligue 2 par un déplacement à Boulogne ce samedi. En parallèle, le club du Forez n’a pas terminé son mercato estival. Outre beaucoup d’arrivées depuis l’ouverture du marché, l’ASSE est aussi active dans l’autre sens. Après une saison difficile en Ligue 1, les Verts veulent insuffler une nouvelle dynamique avec une patte Kilmer affirmée. Beaucoup de départs ont eu lieu, mais ce n’est pas fini. Yvann Maçon va lui aussi quitter le Forez. Le Guadeloupéen a des touches en Europe et notamment en Grèce.

Yvann Maçon va rebondir en Grèce

🚨EXCL #ASSE 🟢🟢



❗️l'AEK Athènes 🇬🇷 s'intéresse à Yvann Maçon



✅Saint-Etienne est prêt à le transferer gratuitement avec intégration de bonus et % à la reventehttps://t.co/QiHZ6VuwYA https://t.co/0xgsPSfflI pic.twitter.com/QoOrU4RQj9 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 23, 2025

Foot Mercato dévoile ce samedi que le latéral de 26 ans intéresse fortement l’AEK Athènes. Le quotidien français explique que l’AS Saint-Etienne est prêt pour un transfert gratuit tout en intégrant des bonus et un pourcentage à la revente. Une manière pour la formation du Forez de faciliter un départ de son latéral. Arrivé en 2020 en provenance de l’USL Dunkerque, Yvann Maçon a disputé 81 matchs avec les Verts. Le natif de Baie-Mahault a notamment participé à la remontée du club en 2024. Dans la rotation l’an passé dans l’élite du football français, Maçon a été blessé au genou sur la première partie de saison. Indésirable cet été dans le Forez, l’ancien joueur du Paris FC devait initialement partir du côté du Servette Genève en Suisse plus tôt cet été. Une opération qui n’a pas abouti et c’est désormais vers la Grèce que le joueur stéphanois se dirige. Le joueur n’a cependant pas encore donné son accord et les négociations vont encore se poursuivre.