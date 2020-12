L'ASSE ne prend plus de gants et va virer Ruffier

Dans : ASSE.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Stéphane Ruffier.

Le gardien stéphanois, qui ne fait plus partie des plans de Claude Puel et avait déjà failli prendre la porte l’été dernier, va être licencié pour faute grave, affirme L’Equipe ce jeudi soir. L'AS Saint-Etienne a saisi la commission juridique de la LFP en ce sens, avec une première réunion à ce sujet avec la conciliation du 15 décembre prochain. En novembre dernier, l’ancien gardien indiscutable des Verts a connu une seconde mise à pied, pour le motif d’insubordination, en raison d’une attitude jugée méprisante et un départ sans autorisation de l’entrainement. Le prétexte est jugé suffisant par l’ASSE pour procéder à sa mise à pied toujours effective à l’heure actuelle, et qui doit déboucher sur son limogeage.

L’ancien international français a pour le moment interdiction de se rendre à l’Etrat pour s’entrainer. La conciliation a peu de chances de porter ses fruits, et Stéphane Ruffier, s’il venait à être licencié, pourrait donc porter l’affaire devant les tribunaux. En attendant, l’ASSE compte bien économiser même provisoirement sur son lourd salaire de 215.000 euros bruts par mois, qui était valable jusqu’à la fin de la saison en cours.