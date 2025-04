L'ASSE n'ose pas se moquer de l'OL

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Battu par Manchester United (5-4) après prolongations jeudi, l’Olympique Lyonnais devra enchaîner avec un derby à Saint-Etienne trois jours plus tard. Un avantage pour les Verts ? Ce n’est pas certain.

Dans quel état l’Olympique Lyonnais se présentera à Geoffroy-Guichard dimanche ? En l’espace de trois jours, les Gones devront récupérer après une grosse débauche d’énergie à Old Trafford. Les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés face à Manchester United en prolongation. Une rencontre européenne qui risque de laisser des traces physiques et mentales étant donné le scénario. On peut donc y voir un avantage pour l'AS Saint-Etienne. Mais lorsqu’on l’interroge sur le sujet, le coach stéphanois Eirik Horneland imagine une autre conséquence.

Les Verts se méfient

« Le meilleur scénario ? Je ne sais pas, a d’abord répondu le Norvégien. C'est difficile à dire mais selon moi, jouer l’Europe vous permet de gagner en qualité, mais ça peut aussi être un problème physique pour eux, on verra dimanche. Jouer l'Europe permet de hausser votre niveau, le rythme est plus élevé et permet d’appréhender le niveau de la Ligue 1 plus facilement. Je ne suis pas sûr qu’ils soient plus fatigués contre nous parce qu’il y a eu une trêve internationale il y a peu de temps. On compte un peu sur leur fatigue, mais on verra dans quel état ils se présentent face à nous. » L’hésitation vaut aussi pour son latéral droit Dennis Appiah qui s’est déjà retrouvé à la place des Lyonnais.

« On pourrait croire sur le papier que c’est le meilleur scénario pour nous, ils ont joué 120 minutes, ils ont perdu, mais... Je me souviens avoir vécu cela avec Anderlecht, on avait joué pareil à Manchester dans un quart de finale de Coupe d'Europe (défaite 2-1 après prolongation en avril 2017, ndlr). Le week-end d’après on avait gagné un match très important contre Bruges, s’est souvenu l’ancien Nantais. Le plus dur, c'est de gérer la partie émotionnelle, nous avons affaire à des joueurs de haut niveau, les Lyonnais seront prêts physiquement dimanche, je ne m’attends pas à recevoir une équipe diminuée. Ils vont se préparer, c’est un derby, il y aura de la tension, de l’animosité et c’est le meilleur moyen pour eux de répondre. Ce sera un grand Lyon en face de nous. » D'autant que Paulo Fonseca dispose d'un effectif assez large pour opérer des changements.