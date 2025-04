L'ASSE mise 10ME sur une seule signature

Dans : ASSE.

Patron de la défense des Gunners, William Saliba est proche de quitter Arsenal direction le Real Madrid. Une future opération de grande envergure qui devrait faire des heureux… à Saint-Etienne.

L'été prochain sera celui des grands chantiers pour le Real Madrid. Après une saison complètement ratée malgré l'arrivée en grandes pompes de Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole doit s'activer pour régler des carences rencontrées tout au long de la saison. De nombreux joueurs sont pistés pour une arrivée lors du prochain mercato estival, mais là où les Merengue sont le plus dans le besoin, c'est au poste de défenseur central. C'est dans ce contexte que les rumeurs envoient William Saliba au Real Madrid.

Le défenseur de 24 est devenu le patron incontestable de la défense d'Arsenal et l'un des meilleurs en Premier League. Autant de raisons pour Florentino Pérez de mettre le paquet pour s'adjuger ses services. Et cette opération XXL qui pourrait avoir lieu cet été va permettre à l'AS Saint-Etienne de toucher un sacré jackpot.

Saliba au Real, Sainté se frotte les mains

Choisi par le Real Madrid pour prendre les clés de sa défense, William Saliba va connaitre de grands chamboulements cet été. Et à ce petit jeu, c'est bien Saint-Etienne qui se frotte les mains. En 2019, le natif de Bondy quittait les Verts pour 30 millions d'euros, ainsi qu'un bonus de 20% sur la plus-value à la revente. Comme l'indique EVECT, si les Merengue dépensent 80 millions d'euros pour s'offrir Saliba - soit la valeur marchande du joueur selon Transfermarkt -, ce sont alors pas moins de 10 millions d'euros qui arriveront dans les caisses du club stéphanois. Une opération sur le long-terme qui va finir par porter ses fruits. Pour les Verts, cet argent sera indispensable pour proposer un budget prévisionnel cohérent à la DNCG, encore plus en cas de descente en Ligue 2 à l'issue de la saison.