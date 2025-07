L'ASSE met déjà une énorme pression

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Comme beaucoup de clubs français, l’AS Saint-Etienne a entamé sa préparation estivale ce week-end. Les Verts ont remporté un premier match amical 3-1 contre l’étoile de Carouge FC. Une occasion pour Eirik Horneland de casser une mauvaise dynamique.

Alors que Saint-Etienne fait parler de lui sur le mercato, le club a débuté sa saison. Une première rencontre amicale pour retrouver le goût de la victoire. Les hommes d’Eirik Horneland se sont imposés 3-1 dans un match maîtrisé. Une satisfaction, pour l’ancien entraîneur du SK Brann qui veut habituer son groupe à gagner. L’an passé en Ligue 1, Saint-Etienne n’a remporté que huit matchs pour 20 défaites, c’est trop selon Horneland.

Horneland veut tout gagner

90e+2 : ⏹️ C’est terminé ! Des buts signés Ben Old, Lamine Fomba et Zuriko Davitashvili offrent aux Verts leur premier succès de l’été ! Prochain rendez-vous : face à Troyes, samedi prochain ! 👊



💚 3-1 🔵 #ASSEECFC - #Prépa2526 pic.twitter.com/PBRzuWbXSu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2025

Dans son discours en fin de rencontre, l’entraineur du club du Forez a tenu à rappeler qu’il faut habituer son effectif à gagner. Même les matchs amicaux seront importants dans cette optique. « Il y a toujours beaucoup d’axes d’amélioration. Physiquement, je nous ai trouvés dans le rythme pour une reprise. Je suis moins satisfait par le but encaissé, mais on a laissé peu d'occasions à notre adversaire. De notre côté, nous nous sommes procurés une dizaine d’occasions. Je pense qu’on aurait pu marquer plus de buts. On a également pu mettre plusieurs joueurs du centre de formation sur le terrain et ils ont fait du bon boulot, » explique-t-il avant de conclure.

« Gagner ce premier match de préparation est important pour un groupe qui a beaucoup perdu la saison dernière. S'imposer doit devenir une habitude, » avoue le technicien norvégien. Les bases sont donc posées en vue de la saison prochaine en Ligue 2. Les Verts sont favoris au sein de l’antichambre de la Ligue 1. L’objectif premier reste de remonter dans l’élite du football français.