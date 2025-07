L'ASSE lance une pétition pour garder Stassin

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’ASSE l’an passé, Lucas Stassin est très convoité sur le marché des transferts. Mais dans le vestiaire stéphanois, on espère que le club forézien aura les reins assez solides pour garder l’attaquant belge.

Avec 12 buts et 5 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, Lucas Stassin a conquis tout le monde à l’AS Saint-Etienne. Malgré la relégation du club forézien en Ligue 2, l’objectif des dirigeants stéphanois est de convaincre le jeune attaquant belge de 20 ans de rester. La tâche s’annonce difficile car l’ancien joueur de Westerlo ne manque pas de courtisans. La Premier League est notamment intéressée par le profil de Lucas Stassin, valorisé à plus de 20 millions d’euros par le board de l’ASSE.

Cardona milite pour que Stassin reste

Dans le vestiaire de Saint-Etienne aussi, on espère que le club sera en mesure de garder un tel talent. Après la victoire des Verts contre l’étoile Carouge FC en match amical, Irvin Cardona a notamment fait savoir qu’il espérait avoir la chance de jouer avec le buteur belge la saison prochaine en Ligue 2. « Il y a des connexions avec beaucoup de joueurs déjà présents la saison dernière. Lucas (Stassin), c’est un très bon joueur. On verra ce que l’avenir lui réserve. Je m’entends très bien avec lui. On verra ce qu’il va se passer, mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur, il le sait » a lancé l’ancien joueur de Brest, définitivement acheté par l’ASSE en provenance d’Augsbourg pour 2,5 millions d’euros cet été, et qui espère pouvoir animer l’attaque des Verts au côté de Lucas Stassin la saison prochaine.

Dans le dossier de l’attaquant belge, le club forézien a en tout cas affiché son ambition de le voir rester, une position également valable pour Zuriko Davitashvili. La question est maintenant de voir si, sur la longueur d’un mercato, cette position sera viable y compris si les joueurs insistent pour réclamer leur départ et si de grosses offres arrivent sur le bureau de la direction.