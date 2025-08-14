L'ASSE lâche 20 ME, Horneland n'est pas satisfait

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE réalise un mercato historique à l’échelle de la Ligue 2 avec 20 millions d’euros dépensés pour neuf recrues. Eirik Horneland espère que ce bilan n’est pas définitif car il attend encore des renforts.

Accroché par Laval lors de la première journée de Ligue 2 samedi (3-3), l’AS Saint-Etienne reste le grandissime favori au titre cette saison. Il faut dire que financièrement, le club stéphanois ne joue pas dans la même catégorie que les autres en deuxième division. Saint-Etienne a déjà dépensé 20 millions d’euros pour neuf recrues depuis le début de l’été : Lamba, Ferreira, Cardona, Stojkovic, Annan, Jaber, Bernauer, Duffus et Traoré. Des investissements et des recrues qui doivent permettre à l’ASSE de jouer la montée. Néanmoins, Eirik Horneland n’est pas (encore) satisfait. Selon les informations du site Peuple Vert, l’entraîneur norvégien attend trois recrues de plus d’ici au 31 août pour être pleinement heureux de l’effectif à sa disposition.

Horneland espère encore trois recrues

Le média spécialisé rapporte que le coach des Verts planche sur le recrutement d’une doublure à Ebenezer Annan au poste de latéral gauche, d’un milieu défensif pour compenser le départ à venir de Pierre Ekwah et d’un milieu offensif. Trois recrues cruciales pour nourrir de grandes ambitions aux yeux de l’entraîneur forézien. Dans le sens des départs, il faudra par ailleurs surveiller les situations des défenseurs Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, à l’écart et qui attendent que leur cas se décante en cette fin de mercato. De même, les attaquants Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont courtisés et espèrent partir. En cas de départ, l’ASSE devra réinvestir pour les remplacer, même si attirer des joueurs de qualité équivalente en Ligue 2 sera presque mission impossible. Le mercato est quoi qu’il arrive très loin d’être terminé à Saint-Etienne.