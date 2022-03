L'ASSE joue à 35.000, forcément ça aide !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Dans un match qui vaut cher dans la course au maintien en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne reçoit le FC Metz à Geoffroy-Guichard. Malgré l'heure du coup d'envoi (13h), le Chaudron sera comble.

La colère de cet hiver s’est un peu calmée du côté de Saint-Étienne au fur et à mesure que l’équipe désormais entraînée par Pascal Dupraz a retrouvé des couleurs et peut envisager sérieusement se maintenir en Ligue 1. Même si pour l’instant l’ASSE est 19e au classement, et donc relégable, une victoire face à Metz, son hôte de ce dimanche dans le Chaudron, permettra aux Verts de sortir de la zone rouge. Preuve que la mobilisation est générale du côté du Forez, les places pour cette rencontre du bas de tableau se sont arrachées et ils seront près de 35.000 euros à avoir zappé le poulet-frites du dimanche midi pour rejoindre le stade afin de soutenir leur équipe préférée. Une affluence colossale qui rappelle que le lien entre l’AS Saint-Étienne et le Peuple Vert est indéfectible, même s’il y a forcément parfois des moments de tension. Dans les colonnes de L’Equipe, Eliaquim Malanga admet que cela apporte des forces supplémentaires.

Interdit d'oublier l'étoile sur le maillot de l'AS Saint-Étienne

Vert & fier 💚

Très heureux de rejoindre ce club historique et d’arriver dans le championnat français 🇫🇷 #ASSE #AllezLesVerts #Soldat pic.twitter.com/j5SE1qCVAs — Eliaquim Mangala (@Elia22Mangala) January 20, 2022

Et au moment où l’avenir de l’ASSE en Ligue 1 est loin d’être assuré, même si Sainté a repris du poil de la bête. « Si j’ai hâte de jouer devant 35.000 supporters ? Oui, et cela montre que les gens se rappellent et veulent revivre les grands moments qu’ils ont connus. Si l’étole est là sur le maillot de l’AS Saint-Étienne, ce n’est pas pour rien. Ce qu’on retient, c’est ce qu’on a ressenti, tu vis des choses incroyables dans le football. Aujourd’hui, ces choses passent par le maintien », a confié le défenseur central de l’AS Saint-Étienne, qui à 31 ans a accepté lors du mercato d’hiver de quitter la douceur de Miami pour venir sauver la place des Verts en Ligue 1. A lui de découvrir ce qu’est un stade de Geoffroy-Guichard bouillant, en espérant que tout se finisse bien.