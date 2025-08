L’ASSE implose, trois joueurs vont au clash

Dans : ASSE.

Le mercato est très mouvementé à l’ASSE, entre recrutement massif pour vite remonter en Ligue 1 et fronde de plusieurs joueurs qui refusent de jouer en Ligue 2. Trois d’entre eux sont d’ailleurs prêts à tout pour partir.

L’AS Saint-Etienne n’a pas l’intention de s’éterniser en Ligue 2. Malgré sa relégation, le club stéphanois a très vite rebondi en affichant ses ambitions sur le marché des transferts. L’idée des Verts est de massivement recruter pour offrir à Eirik Horneland un effectif capable de jouer directement la remontée dans l’élite. Plusieurs renforts de poids ont rejoint le Forez, à l’instar par exemple de Chico Lamba ou encore Mahmoud Jaber en attendant des latéraux dont les signatures sont imminentes. Dans le sens des départs en revanche, ce n’est pas la joie. Une tendance confirmée par le site Peuple Vert, qui révèle que trois joueurs sont prêts à aller au clash pour obtenir leur départ : Stassin, Davitashvili et Ekwah.

En ce qui concerne le milieu de terrain français recruté à Sunderland, le torchon brûle puisque ce dernier ne s’entraîne même pas avec le groupe. Ekwah ne comprend pas pourquoi le club a levé son option d’achat le dernier jour où cela était possible et exige toujours de pouvoir partir. Même chose pour Zuriko Davitashvili. Courtisé par plusieurs clubs européens dont Rennes, l’ailier géorgien n’a aucunement l’intention de jouer en Ligue 2 la saison prochaine. « Il ne cache plus son mal-être, sa communication est compliquée avec la direction, et encore davantage avec son coach » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne, laissant clairement sous-entendre que la rupture totale n’est pas loin entre Davitashvili et Saint-Etienne.

Stassin, Davitashvili et Ekwah dans une impasse

La situation est un peu plus sous contrôle pour l’instant en ce qui concerne Lucas Stassin. L’attaquant belge veut partir pour maximiser ses chances de jouer la Coupe du monde avec la Belgique en fin de saison, mais il n’est pour l’instant pas entré ouvertement en conflit avec son entraîneur ni avec ses dirigeants. Cela pourrait toutefois arriver si l’ASSE continue à le bloquer et à réclamer plus de 20 millions d’euros pour son départ. L’ambiance est donc très tendue à Saint-Etienne d’autant que dans le même temps, certains joueurs vivent une situation inverse en étant poussé dehors contre leur gré. Autant dire que pour créer une alchimie et vite se mettre en ordre de bataille pour jouer la montée, Eirik Horneland aura fort à faire.