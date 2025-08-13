L'ASSE grille Strasbourg, c'est l'exploit de l'été

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a enfin officialisé la très attendue signature de son nouvel attaquant Joshua Duffus, grand espoir anglais qui débarque en provenance de Brighton. Un dossier sur lequel Saint-Etienne a devancé Strasbourg.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la signature de Joshua Duffus a enfin été officialisée par l’AS Saint-Etienne. Une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, qui récupère un attaquant jugé comme très prometteur en Angleterre, où il évoluait sous les couleurs de Brighton. « Nous sommes ravis que Joshua nous rejoigne. Il nous apporte à la fois de la présence et de la puissance offensive, tout en travaillant toujours dur pour l’équipe. Il complète nos attaquants avec de nouvelles compétences. Il est jeune, ambitieux, et apporte une énergie positive à nos séances d’entraînement quotidiennes » s’est d’ailleurs félicité l’entraîneur norvégien de l’ASSE sur le site officiel du club forézien.

Josh Duffus has joined Saint-Étienne from Brighton on a four-year contract.



20-year-old striker turned down options within City Football Group. Also approached by Strasbourg, Norwich, Swansea and Preston.✍️ pic.twitter.com/c6UoxEk9Wm — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 13, 2025

Cette signature est une vraie victoire pour les Verts, d’autant que la concurrence était assez colossale sur ce dossier pour un club de Ligue 2. Et pour preuve, le journaliste Ben Jacobs nous apprend que Strasbourg était notamment sur les rangs. Le club alsacien avait lui aussi repéré le profil très prometteur de Joshua Duffus et avait manifesté son intérêt pour le recruter, au même titre que Norwich City et que le City Football Group.

Strasbourg ciblait aussi Joshua Duffus

Malgré des intérêts de marque, le jeune attaquant anglais a finalement opté pour la deuxième division française et le projet de l’AS Saint-Etienne. A l’instar du défenseur Chico Lamba, Joshua Duffus y voit l’opportunité de gagner du temps de jeu dans une équipe amenée à évoluer en Ligue 1 dans les années à venir. Un choix risqué mais qui pourrait porter ses fruits si l’ASSE parvient à arracher sa montée en mai prochain. Eirik Horneland espère que Duffus, avec ses buts et ses passes décisives, contribuera grandement à aider le club stéphanois à atteindre son objectif.