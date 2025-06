L'ASSE garde Stassin et Davitashvili, objectif Ligue 1 ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a l’ambition de remonter en Ligue 1 dès la saison prochaine et pour y parvenir, le club stéphanois pourrait décider de bloquer ses meilleurs joueurs, à commencer par Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili.

Depuis plusieurs jours, on ne parle que de leur départ. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili n’ont pas l’intention de rester à Saint-Etienne, la perspective de jouer en Ligue 2 la saison prochaine ne leur vendant pas vraiment du rêve. Et pourtant, rien n’est encore acté, que ce soit concernant le buteur belge ou pour l’ailier géorgien. Au contraire, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne pourraient surprendre tout le monde durant ce mercato estival avec un incroyable coup de force, celui de conserver les deux tauliers offensifs de l’équipe d’Eirik Horneland avec un objectif assumé à la clé : remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison 2025-2026.

Selon les informations du site spécialisé Peuple Vert, cette idée est en train de faire du chemin dans l’esprit des dirigeants de Kilmer Sports. « Scénario 1 – Remontée avec une ossature stable : Stassin, Davitashvili et Ekwah restent sous condition d’engagement, l’ASSE renforce la défense et les départs de joueurs moins importants. Un maintien en Ligue 2 long est évité, le projet Kilmer est validé et c'est l'idée des dirigeants actuellement » écrit le média, qui détaille que l’ASSE réfléchit actuellement à deux scénarios. Le premier, expliqué ci-dessus, consisterait donc à garder tous les meilleurs joueurs de l’effectif pour viser une remontée immédiate. Un scénario qui tient la corde et que souhaitent beaucoup au club.

L'ASSE rêve de garder Stassin et Davitashvili

L’autre idée, plus classique lorsqu’un club descend en Ligue 2, serait de se séparer des meilleurs joueurs pour en tirer un profit maximal, et réinvestir intelligemment cet argent pour bâtir une équipe suffisamment forte pour remonter en première division. Dans les jours à venir, la question sera de voir si Lucas Stassin et Zirko Davitashvili feront un pressing de tous les instants pour quitter Saint-Etienne. Si tel était le cas, les retenir de force ne serait pas forcément la meilleure idée pour les Verts. Mais si les deux attaquants stéphanois sont ouverts à l’idée de rester au moins une saison de plus, alors l’ASSE pourrait déboucher le champagne, en conservant ses meilleurs éléments pour aborder la saison à venir avec plus d’ambition que jamais.