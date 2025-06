L'ASSE frappe un grand coup totalement imprévu

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

L'AS Saint-Etienne se prépare à réaliser un mercato estival ambitieux dans l'optique de se donner toutes les chances de remonter directement en Ligue 1 en fin de saison prochaine. Un milieu de terrain technique est espéré et le profil parfait pourrait venir d'Israël.

La saison 2024-2025 a durement marqué les esprits chez les supporters de l'AS Saint-Etienne. L'engouement au coup d'envoi de l'exercice était très grand grâce à l'euphorie de la montée en Ligue 1 via les barrages et du rachat du club par de riches investisseurs canadiens. Mais après plusieurs mois compliqués au cours desquels Olivier Dall'Oglio puis Eirik Horneland n'ont pas réussi à trouver la solution, les Verts sont directement redescendus en Ligue 2. Pour laver cet échec cuisant et revenir rapidement dans l'élite, les dirigeants stéphanois veulent passer rapidement à l'action en recrutant des joueurs armés pour la montée.

L'ASSE tente un coup en Israël

ASSE : Stassin vendu, les Verts ont tout prévu https://t.co/IGDLBVkFRl — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2025

A la recherche de renforts au milieu de terrain, secteur en grande difficulté au sein de l'effectif, Saint-Etienne a coché le nom de Mahmoud Jaber, indique Foot Mercato. Le milieu du Maccabi Haïfa sort d'une saison pleine avec 35 matchs disputés toutes compétitions confondues. Il a largement contribué à la troisième place obtenue par son club à l'issue de l'exercice 2024-2025. Cet hiver déjà, l'ASSE avait pris des renseignements et avait entamé des discussions avec le joueur et ses employeurs.

De son côté, la presse israélienne va même jusqu'à annoncer qu'un accord est sur le point d'être trouvé entre toutes les parties impliquées. Une avancée majeure par rapport à la dernière offre de 2ME transmise alors que le Maccabi attendait un peu plus. Les Verts sont donc proches de s'offrir un joueur expérimenté (12 sélections avec Israël) qui fera un bien fou à un entrejeu qui va connaître de profonds changements. Comme le rappelle FM, les dirigeants stéphanois n'ont pas encore levé l'option d'achat de Pierre Ekwah et Louis Moutou sera en fin de contrat le 30 juin prochain.