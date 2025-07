L'ASSE fonce vers un record historique en Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Malgré sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne suscite un engouement énorme et les dirigeants stéphanois ont même dû embaucher pour gérer tout cela. Les Verts foncent vers un record sidérant.

Les supporters stéphanois ont forcément pris un énorme coup au moral après l'officialisation de la descente de l'ASSE en Ligue 2 un an seulement après avoir fêté le retour des Verts en Ligue 1. Mais cela n'est pas suffisant pour éteindre la passion qui entoure Geoffroy-Guichard et Saint-Etienne. Pour preuve, à en croire L'Equipe, l'AS Saint-Etienne est en route pour battre le record absolu d'abonnés pour un club de Ligue 2. Alors que les dirigeants de l'ASSE ont recruté cinq personnes supplémentaires en CDD afin de pouvoir gérer sereinement cet afflux de demandes. Car dès le premier jour, ce sont près de 2.7000 supporters qui se sont abonnés, du jamais vu au club. Et si la barre des 17.000 abonnés est déjà en vue, il se pourrait bien que celle des 20.307 abonnés de la saison passée soit dépassée, alors que les Verts remontaient en Ligue 1. Il s'agirait alors d'un record historique en Ligue 2 comme le rappelle Bernard Lions.

L'ASSE veut vite revenir en Ligue 1

Pourtant, l'AS Saint-Etienne n'a pas fait un mercato de feu ou soldé le prix de ses abonnements. C'est tout simplement l'amour des Verts qui se confirme d'année en année, et la relégation n'a rien changé à cela. Et il est évident que pour les rivaux de l'ASSE en Ligue 2, il ne sera pas facile d'aller gagner dans un stade Geoffrey-Guichard comble et bouillant comme jamais et forcément cela motive encore plus les fans stéphanois à ne pas lâcher leur équipe. De son côté, Kilmer Sports n'a pas réduit les moyens mis à la disposition de la cellule recrutement, et Eirik Horneland a été conformé dans ses fonctions, malgré les reproches venues de l'extérieur contre l'entraîneur norvégien. Autrement dit, tout Saint-Etienne voit la vie en rose avant d'entamer une saison en Ligue 2 qui doit logiquement ramener les Verts dans l'élite.