L'ASSE fonce sur une pépite de Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne a su conserver l'ossature de la saison dernière en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour espérer remonter rapidement. Néanmoins, un peu de talent supplémentaire ne ferait pas de mal. Les Verts ont trouvé le joueur idéal à Dunkerque avec Enzo Bardeli.

Malgré son match nul contre Grenoble samedi soir 1-1, l'AS Saint-Etienne n'a pas manqué ses retrouvailles avec la Ligue 2. Leaders du championnat, les Verts s'affirment comme les grands favoris à la montée et au titre de champion. L'équipe reléguée la saison dernière est restée en grande partie, la direction se montrant ferme avec les joueurs tentés par un départ. Sauf retournement de situation imprévu dans les dernières heures du mercato, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili seront toujours Stéphanois pour les neuf prochains mois. Cependant, l'ASSE serait bien inspirée d'amener un peu de renfort dans l'entrejeu.

Un match Auxerre-ASSE pour Bardeli

Un meneur de jeu technique ne ferait pas de mal dans le onze d'Eirik Horneland. L'homme idoine se trouve peut-être à Dunkerque en la personne d'Enzo Bardeli. Formé à l'USLD, il en a été la révélation la saison passée avec l'excellent parcours des Nordistes en Ligue 2 et en coupe de France. Même si le début de saison de Dunkerque est poussif, le petit milieu offensif (1m73) est déjà chaud depuis la reprise avec deux buts et deux passes décisives en quatre matchs. Selon Foot Mercato, Saint-Etienne tente d'obtenir son transfert d'ici lundi soir.

🚨#ASSE 🟢🟢



🎯Saint Etienne très chaud sur Enzo Bardeli, encore plus depuis son but et sa passe D d'hier.



🗣️Contact très récent entre l'ASSE et l'USLD



❗️Auxerre vient de se mêler dans la lutte, clubs étrangers également présents.



⏲️ca va bouger ⌛️⌛️… https://t.co/xoTN4C6I4u pic.twitter.com/79PU1M2kBv — Sébastien Denis (@sebnonda) August 30, 2025

Les Verts ont pris contact avec Dunkerque et sont très confiants pour réussir leur entreprise. Néanmoins, ils ne sont pas seuls dans le dossier. Auxerre vise aussi Enzo Bardeli, ayant besoin d'un créateur dans le domaine offensif. Un rôle dédié à Gaëtan Perrin la saison passée mais ce dernier est parti à Krasnodar cet été. L'AJA possède l'avantage non négligeable d'évoluer en Ligue 1, une division que ne connaît pas encore Bardeli. Plusieurs clubs étrangers sont aussi sur les rangs. Pour Saint-Etienne, il faudra dégainer une offre très rapidement. Une tâche à la portée d'un club serein sur le plan financier avec le fonds canadien Kilmer Sports à sa tête.