L’ASSE fonce en Ligue 2, Horneland abandonne

Par Mehdi Lunay

Battue par Monaco, l'AS Saint-Etienne est plus proche que jamais de la Ligue 2. Une grande déception alors que la nomination d'Eirik Horneland a été porteuse d'espoir. Nolan Roux estime que le Norvégien a mis en lumière la faiblesse de l'effectif stéphanois.

Le succès dans le derby contre Lyon avait relancé l'AS Saint-Etienne dans sa quête du maintien. Deux semaines plus tard, la joie du 20 avril dernier semble déjà appartenir à un passé lointain. Battus deux fois de suite, les Verts possèdent 4 points de retard sur le barragiste havrais. L'ASSE pourrait ainsi être reléguée dès le week-end prochain en cas de défaite à Reims. Un scénario terrible pour un club rendu ambitieux par son rachat, puis confiant avec l'arrivée d'Eirik Horneland. Même si la défense stéphanoise est catastrophique, le jeu prôné par le Norvégien a séduit les supporters et les observateurs.

Nolan Roux fustige une équipe trop limitée

Saint-Etienne n'a plus son destin en main et devra faire un sans-faute contre le Stade de Reims puis contre Toulouse pour espérer se sauver. Deux victoires qui sont dans les cordes de l'ASSE, laquelle a fait tomber l'OL, Lille ou encore Strasbourg cette saison. Néanmoins, Nolan Roux est bien plus pessimiste. L'ancien attaquant du club forézien s'est confié au site Peuple Vert. Pour lui, le changement d'entraîneur a prouvé que le problème n'était pas le niveau d'Olivier Dall'Oglio mais celui des joueurs stéphanois.

Ligue 1 : L'ASSE échappe au retrait de points ! https://t.co/PDNwEUdQRx — Foot01.com (@Foot01_com) May 7, 2025

« Quand Horneland est arrivé, il a tout de suite imposé son style. Il est arrivé avec un objectif simple : récupérer des ballons hauts et de mettre beaucoup d'énergie dans les matchs. Aujourd'hui, on voit toujours un Saint-Etienne très volontaire. On ne voit pas des joueurs marcher, on voit des joueurs tout le temps en activité, simplement, ils sont un petit peu limités. Alors est-ce que maintenant, il faudrait changer à deux matchs de la fin ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a les joueurs aussi pour ? C'est bien de vouloir changer de schéma tactique, mais il faut avoir aussi les joueurs pour s'adapter à ça », a t-il expliqué. Ce n'est pas la meilleure publicité pour le fonds Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l'ASSE, qui a les reins solides pour recruter au mercato. Force est de constater que les équipes du président Ivan Gazidis ont échoué dans leur mission.