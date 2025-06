L'ASSE fait une offre très musclée pour une pépite

L'AS Saint-Etienne n'a pas l'intention de stagner en Ligue 2 et pour s'offrir une vraie chance de remonter dans l'élite, les dirigeants des Verts ont décidé de faire un mercato ambitieux.

Kilmer Sports ne le cache pas, même si la relégation de l'ASSE en L2 a été un échec pas vraiment prévu par les nouveaux propriétaires des Verts, le souhait de ramener le club vers le haut de la hiérarchie française n'est pas oublié. En conservant Eirik Horneland aux commandes, les dirigeants stéphanois ont envoyé un premier signal, mais ils doivent désormais apporter à l'entraîneur norvégien des joueurs supplémentaires afin que l'AS Saint-Etienne ne s'enlise pas en Ligue 2. C'est pour cela que le mercato va être important, et que les Verts ne s'interdisent rien. Dans ce cadre, le site Africafoot annonce que l'ASSE a transmis une offre d'un million d'euros au club autrichien de Wolfsberger pour s'attacher les services d'Emmanuel Agyemang, un jeune milieu de terrain ghanéen.

What a remarkable performance! Emmanuel Ofori Agyeman, the ultimate super sub, delivered a goal and an assist to secure all three points for Wolfsberger AC against Altach. Outstanding work, my brother proud of you! @nana_agyemannn 👊🏽🇬🇭⚽️ https://t.co/WYdctr8M1c pic.twitter.com/Y3jmF1WCxt