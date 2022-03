L'ASSE et Cabella, voilà pourquoi cela ne se fera pas !

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Libéré de son contrat par son club russe de Krasnodar, Rémy Cabella est sur le marché et représente une belle opportunité pour un club français. L'ASSE semblait favorite sur le dossier mais elle préfère ne pas tenter le diable.

Dimanche dernier, lors du choc pour le maintien entre Saint-Etienne et Metz, sa présence avait été remarquée dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Rémy Cabella est chez lui dans le Forez, ayant disputé deux belles saisons avec les Verts entre 2017 et 2019. L'international aux quatre sélections avec les Bleus a le temps de venir voir son ancienne équipe puisqu'il n'a plus de club actuellement. Il vient en effet d'être libéré de son contrat par sa formation russe de Krasnodar dans le contexte de la guerre en Ukraine. Il est donc sur le marché et représente une belle opportunité pour des clubs français. L'ASSE, mal classé, ne cracherait pas sur un joueur de son calibre.

Un contrat impossible à signer entre Cabella et l'ASSE

Toutefois, malgré le chaleureux accueil des supporters des Verts, la tendance n'est pas à une signature de Cabella à Saint-Etienne. En effet, le milieu de terrain devrait soit partir à l'Olympiakos, soit revenir à Montpellier. Malgré son amour du maillot stéphanois, un transfert du joueur à l'ASSE n'est pas envisagé par les deux parties comme l'explique le journal l'Equipe ce dimanche.

❌ R. #Cabella ne devrait pas faire son retour à l’#ASSE.



▶️ Sainté a besoin de joueurs opérationnels, or Cabella n’a plus joué depuis le 27/11/2021.

▶️ Aucune des parties ne veut d’un contrat de 3 mois et demi. Sainté lui proposerait 1 an de +. Cabella en veut 2.



Via @lequipe pic.twitter.com/P4ZEihb7kD — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 12, 2022

« Plusieurs obstacles barrent un come-back de Cabella dans le Forez. Embarqués dans une opération de maintien incertaine, les Verts ont besoin de joueurs opérationnels tout de suite. Or, leur ancien meneur de jeu n'a plus joué depuis le 27 novembre à Khimki (3-3, un but et une passe). Alors qu'ils viennent de recréer une harmonie dans le vestiaire, le retour de Cabella pourrait lézarder leur équilibre. Enfin, il y a l'aspect contractuel. Aucune des deux parties n'y trouverait son compte dans une pige de trois mois et demi. S'il veut le prendre, le club lui proposerait au moins un an en plus. Le joueur en cherche deux. Étant donné leur incertitude sportive, les Verts ne peuvent pas s'engager au-delà de cette fin de saison », explique le quotidien sportif. Cela est bien dommage mais l'ASSE reste trop fragile sportivement et économiquement pour tenter un nouveau pari en mars.