L'ASSE est trop forte pour une Ligue 2 en crise

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a entamé sa saison par un match nul spectaculaire à Laval (3-3). Pas de quoi ternir le moral des suiveurs des Verts. Même si le mercato n'est pas terminé, l'ASSE est déjà au-dessus

Les Verts ne sont passés loin d'une victoire samedi en Mayenne, mais en repartant vers le Forez, il y avait le sentiment que les choses s'annonçaient plutôt bien pour la troupe d'Eirik Horneland. Même si Saint-Etienne a encore des dossiers à régler avant le 1er septembre et la fin du marché des transferts, l'optimisme est de rigueur chez les Verts, qui visent le titre de champion de France de Ligue 2, mais surtout un retour direct en Ligue 1. Ce lundi, dans Le Progrès, on est persuadé que l'effectif stéphanois est clairement supérieur aux autres formations du championnat. Sans crier victoire, les doutes se sont envolés en très peu de temps à l'ASSE, comme l'explique Thibault Auclerc, journaliste du quotidien régional.

L'ASSE trop forte pour une Ligue 2 en crise

90e+6 : ⏹️ C'est terminé à Laval. Les Verts reviennent avec un point, mais des regrets. Prochain rendez-vous : face à Rodez, dans le Chaudron, samedi.



🟠 3-3 💚 #LAVALASSE pic.twitter.com/KacaRFlzvm — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2025

Le point ramené de Laval et la performance des joueurs stéphanois ont dopé le moral des Verts, les joueurs en difficulté en Ligue 1 la saison passée étant visiblement nettement plus dominateurs en Ligue 2. « L’entrée de Davitashvili est venue appuyer le fait que l’ASSE, toute-puissante financièrement dans une Ligue 2 à l’agonie, a tout simplement des individualités que les autres n’ont pas. Reste maintenant à en faire un collectif. Sur ce plan-là également, la première est plutôt encourageante et a d’ailleurs impressionné la direction sportive lavalloise », explique le journaliste du Progrès. Avant de crier victoire, l'ASSE devra cependant confirmer lors des trois prochaines affiches, à priori à sa portée contre Rodez à Geoffroy-Guichard, à Boulogne, et face à Grenoble.