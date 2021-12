L'ASSE est priée de ne plus faire pleurer Marina Lorenzo

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Étienne version Pascal Dupraz fera sa première sortie ce dimanche en Coupe de France, pour Marina Lorenzo, journaliste de Prime Vidéo, il est temps que les Verts retrouvent des couleurs.

Passée par Canal+ avant de se lancer dans l’aventure Téléfoot, avec le résultat que l’on sait, Marina Lorenzo n’a pas mis longtemps à retrouver un job puisque la journaliste a rejoint Prime Video où elle anime l’émission vedette du dimanche soir, l’équivalent pour le diffuseur américain du Canal Football Club. Alors, pour cette native de la région stéphanoise, dont le cœur bat évidemment pour les Verts, la saison 2021-2022 est forcément un nouveau crève-cœur, l’AS Saint-Étienne jouant désormais sa survie en championnat de Ligue 1. Marina Lorenzo ne le cache pas, la situation actuelle au sein de l’ASSE la désole et alors qu’elle attend son deuxième enfant, elle avoue dans le magazine GQ qu’elle ne souhaite pas se souvenir de 2022 comme l’année où les Verts sont descendus en Ligue 1.

L'ASSE en Ligue 2 en 2022, son cauchemar

Évoquant le sujet de l’AS Saint-Étienne, la journaliste de Prime Vidéo est touchée. « Le début de saison est catastrophique, ça me déchire. Les années précédentes j’arrivais à me dire “Bon, ça fait des années que c’est comme et il y a toujours un moment où on se réveille et on arrive un peu à revenir. En deuxième partie de saison, on recolle les morceaux.” Mais là, la peur m’a prise tout de suite, dès le début de la saison. Et elle ne me lâche plus. J’ai pleuré à la fin du match la dernière fois, ça ne m’était pas arrivée depuis longtemps. J’étais hyper affectée, je me suis dit : “ça y est, c’est cette saison, ça va mal finir.” J’ai un pressentiment très négatif. Je me dis que si ma fille naît l’année où Saint-Étienne descend en Ligue 2, ça va être très dur ! », a confié Marina Lorenzo dans le mensuel. Pascal Dupraz et ses joueurs savent ce qu'il faut faire pour ne pas faire pleurer la journaliste de Prime Video.