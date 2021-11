L'ASSE en vente, le prix est incroyable

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE est plus que jamais en vente, et les deux présidents ont décidé de baisser considérablement son prix pour faire accélérer les choses.

C’est dans un stade vide et avec la dernière place dans le dos que l’AS Saint-Etienne recevra Clermont ce dimanche. Un petit derby qui aurait pu avoir une belle saveur sachant que le promu auvergnat croque à pleines dents ses premiers matchs en Ligue 1. Mais chez les Verts, ce sera la soupe à la grimace avec toujours aucune victoire cette saison, et un stade à huis-clos après les débordements des derniers matchs, et notamment face à Angers. Un tableau qui n’est pas forcément le plus alléchant à l’heure où l’ASSE est toujours en vente, sans que cela ne s’accélère réellement. Toutefois, un tournant est attendu ce lundi, avec la date butoir pour le dépôt d’une offre de rachat formelle pour racheter le club du Forez.

Romeyer et Caïazzo pressés de vendre avant janvier

Pour les candidats jugés crédibles, et ils ne sont pas si nombreux, c’est le moment de sortir le chéquier et de voir si une grosse mise peut réellement être effectuée afin de forcer Roland Romeyer et Bernard Caïazzo à vendre leurs parts de l’ASSE. Les deux hommes sont clairement lassés, et le second a même depuis longtemps abandonné la gestion du club. Et pour la première fois, ils semblent même clairement opposés à l’idée de réinjecter de l’argent afin de renforcer les Verts cet hiver au mercato. Résultat, une vente est espérée avant le 1er janvier 2022.

Un prix de vente divisé par 3 !

Mais un nouvel élément de taille pourrait permettre à cette vente d’avoir lieu. En effet, les deux dirigeants affichent officiellement leur intention de vendre le club sans dégager de bénéfice personnel, en misant simplement sur un repreneur qui saura renforcer l’équipe et injecter de l’argent frais pour l’aider à se redresser. Cela veut dire qu’il faut définitivement oublier les 60 millions d’euros espérés au début pour envisager une vente. L’ASSE pourrait ainsi être rachetée pour un montant beaucoup plus bas affirme L’Equipe, qui parle même d’une somme comprise entre 12 et 20 millions d’euros. A ce prix-là, le panel des acheteurs potentiels est beaucoup plus important. Pour le moment, trois candidats sont intéressés par ce rachat : le prince du Cambodge Norodom Ravichak, le fonds américain Terrapin Partners LLC et l’entrepreneur local Olivier Markarian.