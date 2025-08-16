L'ASSE en panique, la dissolution rôde toujours

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Menacés d’une dissolution au printemps dernier, les Green Angels et les Magic Fans avaient obtenu un sursis. Mais les deux groupes de supporters de l’AS Saint-Etienne ne sont pas totalement sortis d’affaire, le ministère de l’Intérieur étant toujours susceptible de sévir.

Après le nul concédé dans les dernières minutes à Laval (3-3) le week-end dernier, l’AS Saint-Etienne devra réagir face à Rodez ce samedi soir. Et les hommes d’Eirik Horneland ne seront pas les seuls Stéphanois sous pression. A l’occasion de ce premier match de la saison de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard, les Green Angels et les Magic Fans n’auront pas non plus le droit à l’erreur.

Au printemps dernier, les deux groupes de supporters avaient frôlé la dissolution. Malgré la procédure lancée en mars, le ministère de l’Intérieur mené par Bruno Retailleau avait temporisé. La dissolution n’avait pas été actée mais le sursis impliquait certaines garanties apportées par l’AS Saint-Etienne. Depuis, la pression semblait moins intense. Le Progrès nous apprend que les dirigeants stéphanois ont à nouveau rencontré des membres du ministère de l’Intérieur en juin.

Puis d’autres échanges ont eu lieu entre la Ligue de Football Professionnel et le ministère jusqu’à la rédaction d’une « convention pour la sécurisation de l’organisation des matchs de football professionnel ». Ces mêmes interlocuteurs ne devraient pas s’arrêter là et prépareraient déjà la publication d’une nouvelle « convention locale de sécurité » impliquant des engagements à tenir pour la Préfecture de la Loire, la Métropole de Saint-Etienne et l’ASSE.

Les ultras avertis

Toutes ces démarches ne rassurent pas le député NFP Pierrick Courbon qui a alerté les groupes de supporters. « La menace de dissolution n’est plus une actualité brûlante, mais il y a toujours l’épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle oblige les uns et les autres à se montrer à la hauteur, a-t-il prévenu. Il suffirait d’un simple incident dans un stade, à Saint-Etienne ou ailleurs, pour qu’on remette le sujet de la violence dans les stades sur la table. » Comme les Verts, les ultras stéphanois n’ont pas intérêt à rater leur début de saison.