L’ASSE en Ligue 2, ça ne fait pas rêver Stassin

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Forfait contre Monaco le week-end dernier, Lucas Stassin pourrait revenir contre Reims ce samedi. Pour disputer, peut-être, ses deux derniers matchs avec l’ASSE.

Après une adaptation difficile, Lucas Stassin a trouvé ses marques et a prouvé qu’il avait le niveau de la Ligue 1. Auteur de 12 buts et de 5 passes décisives en championnat cette saison, l’international espoirs belge est l’une des rares satisfactions pour les dirigeants de l’AS Saint-Etienne. L’investissement a été conséquent pour le recruter en provenance de Westerlo avec un chèque de 10 millions d’euros, mais cela en valait la peine. La question est maintenant de savoir si l’ASSE aura les moyens de conserver un tel joueur en cas de relégation en Ligue 2 la saison prochaine.

Interrogé par Antenne Centre Télévision, le buteur belge de 21 ans n’a pas souhaité en dire de trop sur son avenir. Lucas Stassin a en tout cas refusé de promettre quoi que ce soit, car on peut légitiment penser qu’il aspirera à jouer plus haut que la deuxième division française la saison prochaine, d’autant qu’il suscite déjà de nombreuses convoitises, en Ligue 1 et à l’étranger. « Mon objectif est de finir la saison, de rester concentré sur les matchs » a répondu Lucas Stassin à une question sur son avenir afin de botter en touche, avant de poursuivre.

Son avenir, Stassin botte en touche

« Maintenant, il y a ma petite blessure donc ça change un petit peu les choses mais je vais d’abord essayer de revenir le plus vite possible, de terminer la saison. On arrivera ensuite très vite à la période de transferts mais je me concentre d’abord sur la fin de saison et on verra comment les choses évoluent ». Une réponse pas vraiment rassurante pour les supporters ainsi que pour les dirigeants de l’ASSE, qui savent à quel point il sera difficile de retenir un joueur du calibre de Lucas Stassin en cas de descente en Ligue 2 à la fin de la saison. D’où l’importance des deux derniers matchs de la saison, avec l’obligation de faire carton plein face à Reims puis Toulouse dans l’espoir de doubler Le Havre et d’accrocher une place en barrages sur le gong.