L'ASSE en Ligue 1, il n'a aucun doute

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’année prochaine, l’AS Saint-Etienne sera l’un des épouvantails de la Ligue 2. Relégués cette saison, les Verts vont tenter de remonter le plus vite possible. L’ancien joueur et entraineur du club du Forez, Laurent Batlles est optimiste.

Pour la première fois de son histoire, l’AS Saint-Etienne a fait l’ascenseur cette saison. Après avoir arraché une montée lors des barrages l’an passé, le club du Forez est relégué cette saison après avoir terminé à la 17e place. Avec une défense qui a pris l’eau (77 buts encaissés), les Verts connaissent le secteur à renforcer pour le futur exercice 2024/2025 en Ligue 2. Connaisseur de l’antichambre de la Ligue 1, Laurent Batlles a livré son ressenti sur la possible remontée de l’ASSE. Pour le média Peuple Vert, l’ancien technicien de Clermont s’est livré sur le jeu de pressing exercé par Erik Horneland.

Batlles optimiste sur la montée

En exclusivité, Laurent Batlles, ancien coach de l'ASSE, a répondu à nos questions. La saison des Verts, Kilmer, son passage au CF63. Il répond sans détours.

👇 #ASSE https://t.co/CMpcypTOSB — Peuple Vert (@PeupleVertFr) May 28, 2025

Un jeu qui devrait mieux fonctionner en Ligue 2 et faciliter les partenaires de Gautier Larsonneur. C’est en tout cas le point de vue de Batlles. "En L2, mettre un pressing face à des équipes moins à l'aise techniquement, c'est différent. Avec le niveau de pressing pratiqué par l'ASSE cette fin de saison, ils récupéreront plus facilement en L2. Il n'y aura pas la qualité technique en face pour s'en sortir aussi bien qu'en Ligue 1. Même offensivement, il y a des situations où vous pouvez passer en Ligue 2, où un joueur peut passer au travers. Ce qui est bien moins souvent le cas en Ligue 1, explique-t-il au média Peuple Vert. Des rencontres moins intenses en perspective attendent les Verts l’an prochain. Cependant, la Ligue 2, version 2024/2025 reste compétitive et la régularité va primer. Reste également à savoir si Laurent Batlles retrouvera un banc la saison prochaine. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a été remercié par les dirigeants auvergnats après 21 matchs cette année.